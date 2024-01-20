Несколько ударных дронов были направлены на объекты в Хмельницкой области.

Несмотря на все попытки защитить свою военную инфраструктуру киевская власть продолжает получить серьезный ущерб в результате налетов русских дронов и ракетных ударов большой мощности. Появились сведения, что в ночь на 18 января ВКС РФ совершили очередной налёт на тыловые объекты ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Герань». Внимание наших военных привлекли пункты временной дислокации противника, заводские цеха и многострадальный военный аэродром в Староконстантиново Хмельницкой области.

Ряд русских «Гераней» смогли преодолеть системы ПВО противника и ушли в тыловые районы Украины, где достигли намеченных целей. Одна из атак пришлась по Снигиреве, что к востоку от Николаева. Подробных сведений какие именно военные объекты ВСУ там поражались, но вероятнее всего это склады с боеприпасами или комплектующими для военной техники. Еще появились данные что дронов-камикадзе «хлопнули» в районе города Чугуев в Харьковской области в одном из ПВД украинской армии, в котором скапливались военнослужащие киевской власти.

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В Хмельницкой области «подарки» от нашей армии долетели до военного аэродрома в Староконстантиново. ВСУ упорно продолжают пытаться восстановить уничтоженную инфраструктуру и взлетно-посадочную полосу. Однако, как только им удается хоть немного подготовить объект, то туда немедленно выдвигается очередная проверяющая комиссия в виде нескольких дронов-камикадзе и демонтируют все труды киевских военных. Стоит отметить, что за этот месяц это был уже 5-й налет таких «проверяющих», но командование ВСУ упорно не понимает, что им не дадут восстановить аэродром и продолжает тратить ресурсы на его починку.

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Что интересно дроны летели сегодня ночью не только в сторону военной инфраструктуры ВСУ, но и на территорию старой России. Были зафиксированы и сбиты БПЛА в небе над Московскими и Ленинградскими областями. Также командование ВСУ совершило очередную атаку по мирной российской области. В небе над Брянской областью была обнаружена и сбита ракета тактического комплекса «Точка-У».