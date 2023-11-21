Хорошо, коли так. А то совсем уже было бы.

Сейчас Украина полностью во всех без исключения аспектах зависит от «помощи» всего блока НАТО. Запасы блока заканчиваются, а США переключаются на поддержку Израиля в его конфликте с ХАМАС, который он, как выясняется, самостоятельно вести не может. Сопоставляя факты, в числе которых нынешняя антиармянская политика властей в Ереване, российские СМИ без толики сомнений подхватили информацию о том, что Армения якобы передаёт Украине свои оставшиеся в наследство от СССР оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» в количестве трёх штук.

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К счастью, по всей видимости, информация оказалась «вбросом»: сегодня Минобороны Армении сообщило о том, что сведения, растиражированные в СМИ, не соответствуют действительности. Армянское оборонное ведомство призвало свои отечественные средства массовой дезинформации не распространять ложные тезисы.

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Следует понимать, что Армения остаётся членом ОДКБ и выходить из неё, понимая, чем это будет грозить для армянской государственности, не собирается. В таком положении передавать вооружения тому, с кем сражается твой ключевой союзник, это как минимум возмутительно.