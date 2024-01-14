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g1tarist
Инновационная коляска использует ИИ и защитит ребенка от похищения
На выставке CES показали новую "умную" коляску

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Glüxkind Technologies, компания из Канады, представила свою разработку на CES, выставке потребительской электроники, которая проходит каждый год в американском Лас-Вегасе и объединяет инженеров и разработчиков со всей планеты.

Разработка молодой компании – «умная» коляска под названием Rosa. Коляска оснащена системой на основе искусственного интеллекта, камерами, аудиосистемой и мотором. По словам разработчиков, с такой коляской родителям будет гораздо проще.

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Мотор, встроенный в коляску, управляется искусственным интеллектом. Родитель может контролировать движение устройства с помощью рук, не тратя силы и энергию на толкание ее. Особенно удобно это может быть на пандусах или при подъеме наверх по склону.

Аудиосистема, включающая динамики, поможет родителям успокоить или развлечь ребенка: например, можно включить музыку или белый шум, который поможет чаду заснуть. В коляске есть функция автоукачивания – она способна автоматически качаться, пока родитель отвлечен.

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Камера, которой оснащено устройство, позволит распознать человека, ведущего коляску. Если внезапно незнакомец попробует угнать коляску, искусственный интеллект заблокирует ее колеса и отправит данные о расположении коляски на телефон родителя.

#искусственный интеллект #нейросесть
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