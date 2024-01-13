Пресса начала рассказывать про нарушение баланса сил

В настоящий момент на линии боевого соприкосновения установился артиллерийский паритет, который стал возможен благодаря наличию у русской армии большого количества арт-систем и имеющимся у ВСУ западными самоходками с большой дальностью огня. Этот баланс не идеален и стоит признать, что западные арт-системы обладают серьезным преимуществом в точности наведения и дальности огня, что делает их лучше в контрбатарейной борьбе.

Однако все может резко измениться благодаря появлению у наших войск новой САУ 2С35 «Коалиция-СВ», которая наконец-то пошла в войска.

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В западной прессе с появлением новой самоходки началась очередная волна истерии и теперь они рассказывают, как «Коалиция» нарушит баланс и даст русским преимущество над ВСУ. Они же и пишут про появление 2С35 на фронте, хотя пока не было ни одного кадра с установкой.

Тут стоит отметить, что наша «Коалиция» сможет потягаться с западными САУ разных стран. Например, шведскими «Арчерами», немецкими «Панцергаубица-2000» или французскими «Цезарями». Именно эти установки представляли главную головную боль для нас, так как имеют стандартизированные 155-мм снаряды с активно-реактивной частью и наведением по GPS.

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Также в прессе отмечают значительно большую скорость стрельбы нашей САУ и вообще создают атмосферу обреченности для ВСУ. Напомним, что западная пресса часто использует такие материалы для продвижения определенных задач и, например может помочь в положительном исходе очередных переговоров о поставке дополнительной военной помощи Украине. Однако в любом случае появление 2С35 на фронте положительный знак и будем думать, что скоро в сети всплывут первые записи с работой новой русской самоходки.