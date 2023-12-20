Российское информационное агентство сообщило о применении новой установки в зоне проведения Специальной военной операции

САУ "Коалиция-СВ". Фото: "Ростех"

В настоящий момент главной "рабочей лошадкой" российских артиллеристов является 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" и её модификации (2С19М1 и 2С19М2). Это самый крупный и дальнобойный калибр полевой артиллерии Сухопутных войск РФ. Разумеется, если не считать РСЗО "Ураган" и "Смерч".

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Дальность стрельбы самоходной гаубицы "Мста-С" при использовании активно-реактивного снаряда достигает 29 километров. В то же время у оппонентов есть в наличии орудия, стреляющие немного дальше. В частности, американская гаубица М777 способна забрасывать 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд Excalibur на дальность до 40 километров. Аналогичные показатели у польской САУ Krab, а немецкая самоходка PzH 2000 при использовании снаряда с улучшенной баллистикой может дотянуться до цели, находящиеся на дистанции 47 километров. Правда, согласно открытым данным, что экспортная цена того же снаряда Excalibur уже превышает $160 тысяч США. Поэтому таких снарядов крайне мало.

Однако это не значит, что российской армии нечего противопоставить всему этому импортному "железу", предоставленному Киеву коллективным Западом в формате военной "помощи". Есть чем ответить. Ещё в 2015 году широкой публике был представлен 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ". Эта самоходка может поражать цели на дистанции до 70 километров. При этом установка обладает просто фантастической скорострельностью, достигающей 16 выстрелов в минуту. Идеальное средство для контрбатарейной борьбы и уничтожения особо важных объектов в тылу противника.

Долгие годы эта САУ обкатывалась и доводилась конструкторами. В зоне проведения Специальной военной операции она замечена не была. Однако во второй половине октября 2023 года пресс-служба государственной корпорации "Ростех" выпустила заявление, в котором говориться о том, что САУ "Коалиция-СВ" успешно прошла все испытания. И это позволяет начать её серийное производство. При этом особо отмечалось, что установка обладает дальностью стрельбы до 80 километров.

И вот свершилось! Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны РФ, сообщило, что САУ "Коалиция-СВ" запущена в серийное производство. Более того, она уже применяется в зоне проведения СВО.

"Коалиция-СВ" запущена в серию. В зоне СВО она применяется в единичных экземплярах. Ее главная задача - внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу", - сказал он [источник, прим.].

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Правда, информационное агентство уточнило, что не обладает официальным подтверждением данной информации.