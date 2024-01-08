ВС РФ очередной раз атаковали военную инфраструктуру ВСУ.

В ночь с 7 на 8 января Вооруженные силы РФ совершили очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на военные объекты ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. При этом, что удивительно для киевской власти, было сказано, что не все ракеты были перехвачены украинской ПВО и часть их долетела до цели. Однако подается это под видом очередной «успешно отраженной атаки». Также кроме ракет в ударе участвовало до 10 единиц дронов-камикадзе серии «Герань».

Украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ рассказали про «успешно отраженную атаку русских» во время ночного удара по территории страны. Сообщается о 51-й ракете разных категорий, часть которых удалось перехватить. Украинское ПВО смогли успешно нейтрализовать 18 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55. Всего таких ракеты было выпущено 24 штуки. Также в ракетном ударе использовали Ч-22, гиперзвуковые «Кинжалы» и почему-то зенитные С-300/С-400. В сводке также рассказали, что ряд ракет не смогли достичь заданной цели, но к этим данным стоит относиться с известным скептицизмом.

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Что интересно все запущенные нынешней ночью «Герани» были сбиты силами ВС ВСУ, но на сколько это точная информация не известно. Спикеров ВСУ не раз ловили на искажении фактов, когда они сбивали все, но почему-то по всей территории Украины звучали многочисленные «хлопки». Есть мнение, что и сегодня дроны частично дошли до намеченных целей, но украинские СМИ про это никогда не расскажут из-за жесткой цензуры информационных потоков.