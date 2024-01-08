ВСУ старается экономить боеприпасы.

Российские военные продолжают наносить комбинированные ракетно-дроновые удары по территории Украины. При этом украинская власть и командованием ВСУ делает вид, что их ПВО справляется с купированием угрозы, но на деле большая часть новогодних «подарков» попадает по назначению. На этом фоне появляются интересные сообщения со ссылкой на Генштаб ВСУ, что появилось неофициальное распоряжение экономить зенитные ракеты и не использовать их для поражения русских дронов серии «Герань».

Начавшиеся еще 31-го декабря 2023 года масштабные ракетные и дроновые удары по Украине привели к поражению целого ряда важных инфраструктурных объектов ВСУ. Более того в менее интенсивном режиме они продолжаются. На этом фоне появились рассказы киевских чиновников и высших командиров ВСУ, что угроза «успешно нейтрализуется». При этом мэр Киева Кличко рассказал, что ПВО столицы работает на пределе. Также выступил с заявлением генерал Наев, командующий объединенными силами ВСУ, и с его слов выходит, что ПВО Киева испытывает серьезную нехватку мобильных зенитных комплексов и ракет хватит еще на пару налетов.

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Поэтому неудивительно, что киевская власть дала команду на экономию зенитных ракет разных комплексов. В том числе запрещено использование западных ЗРК для поражения дронов-камикадзе. Использовать их можно только для перехвата ракет разной категории и только для этого. Также стоит напомнить, что информация про нехватку ЗУР для тех же «Патриотов» шла уже довольно давно и даже переданные в конце года немцами 60 ракет несильно исправили картину. Теперь же Киеву придется ждать новых поставок из-за границы, но там есть проблема с исчерпанием запасов ЗУР и сейчас США активно договариваются с Японией, чтобы поставить хоть сколько-то ЗУР.