Дачи находятся в непосредственной близости от очистных сооружений Авдеевки.

Несмотря на отвратительные погодные условия русские солдаты успешно продвигаются к северу от Авдеевки и заняли позиции на так называемых дачах. Это может стать для командования авдеевского гарнизона настоящей головной болью, так как эти «дачи» находятся к северу от Коксохимического завода, являющегося одним из главных оборонительных объектов всего укрепрайона. При этом создается угроза окружения завода и усиление натиска нашей армии на этом направлении.

Согласно поступающим сообщениям с мест событий русские войска заняли новые позиции в районе северных дач на окраине заводского комплекса АКХЗ. Наступление произошло со стороны Красногоровки и отвалов выработанной породы Коксохима. В учет нового фактора командованию ВСУ придется более тщательно распределять силы для обороны важнейшего для них объекта в этом районе. Вот только это не единственная проблема, которая стоит перед местным командованием украинской армии.

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Приходят сообщения, что наши войска продолжают продвигать по направлению Очеретино, а так, как всем известно, проходит автомобильная магистраль, по которой идет поставка грузов в осажденную Авдеевку. Причем приближение идет сразу с двух направлений: южного и северо-западного. С южной стороны наши вооруженные силы подошли уже на расстояние всего в 1,5 км и могут вести по трассе огонь почти из любых типов вооружений. Это также серьезно влияет на боеспособность киевских войск внутри авдеевских укреплений.

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Еще стоит помнить про то, что русские войска ведут боевые действия в юго-восточной части города и медленно выдавливают бойцов ВСУ с занимаемых позиций. Так что охват Авдеевки уверенно приближается к своему закономерному финалу и только от упрямства Зеленского зависит сколько украинских солдат останется в укрепрайоне навсегда.