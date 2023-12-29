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Несмотря на отвратительные погодные условия русские солдаты успешно продвигаются к северу от Авдеевки и заняли позиции на так называемых дачах. Это может стать для командования авдеевского гарнизона настоящей головной болью, так как эти «дачи» находятся к северу от Коксохимического завода, являющегося одним из главных оборонительных объектов всего укрепрайона. При этом создается угроза окружения завода и усиление натиска нашей армии на этом направлении.
Согласно поступающим сообщениям с мест событий русские войска заняли новые позиции в районе северных дач на окраине заводского комплекса АКХЗ. Наступление произошло со стороны Красногоровки и отвалов выработанной породы Коксохима. В учет нового фактора командованию ВСУ придется более тщательно распределять силы для обороны важнейшего для них объекта в этом районе. Вот только это не единственная проблема, которая стоит перед местным командованием украинской армии.
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Приходят сообщения, что наши войска продолжают продвигать по направлению Очеретино, а так, как всем известно, проходит автомобильная магистраль, по которой идет поставка грузов в осажденную Авдеевку. Причем приближение идет сразу с двух направлений: южного и северо-западного. С южной стороны наши вооруженные силы подошли уже на расстояние всего в 1,5 км и могут вести по трассе огонь почти из любых типов вооружений. Это также серьезно влияет на боеспособность киевских войск внутри авдеевских укреплений.
Еще стоит помнить про то, что русские войска ведут боевые действия в юго-восточной части города и медленно выдавливают бойцов ВСУ с занимаемых позиций. Так что охват Авдеевки уверенно приближается к своему закономерному финалу и только от упрямства Зеленского зависит сколько украинских солдат останется в укрепрайоне навсегда.