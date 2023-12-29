Но заявленные цифры не соответствуют количеству пораженных целей на земле.

В ночь с 25 на 26 декабря 2023 года русская армия нанесла новый удар по объектам военной инфраструктуры на территориях, подконтрольных киевской власти. Целью налетов, как всегда, были и остаются места скопления живой силы противника, склады с грузами военного назначения и стоянки военной техники. При этом пресс-служба ВС ВСУ заявляет про якобы сбитие «большинства беспилотников», которые упорна называют «Шахедами». Правда на это уже привычно никто не реагирует. В докладе рассказали, что силами ПВО были уничтожены 13 БПЛА из 19 обнаруженных и это большое достижение для украинской пропаганды. Обычно в таких сообщениях мелькает чуть ли не 100% сбитых машин.

Правда заявления из ВС ВСУ немного не коррелируют с действительностью, так как удары были нанесены на территории сразу трех областей Украины: Николаевской, Одесской и Хмельницкой. Какие объекты были поражены нашими дронами неизвестно. Информации в открытых источниках нету. Кроме того, был нанесен удар дронами-камикадзе по военным объектам на временно оккупированной киевскими войсками территории Херсонской области. Опять-таки без уточнения что именно подверглось ночному налету.

реклама

Несмотря на развернутые системы ПВО разного класса, русские дроны продолжают проходить через них и поражать цели. Тут играет сразу несколько факторов, ключевым из которых можно назвать малую заметность «Гераней» и серьезную нехватку у ВСУ боеприпасов к ЗРК и ЗСУ. Есть информация, что для немецких «Гепардов» не хватает 35-мм снарядов для зенитных пушек. Да и тратить на дешевый дрон ракету из ЗРК «Патриот» тоже нерационально. Американцы уже рассказали, как в Красном море сбивают дроны хуситов ракетами с ценой в 2 миллиона за единицу и им это очень не нравится.