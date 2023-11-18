Предполагается, что дроны-камикадзе были модернизированы

В последнее время украинские издания отмечают резкое снижение использования крылатых ракет в ходе ударов по тем или иным объектам. Предполагается, что таким образом армия РФ накапливает боеприпасы для нанесения массированных ударов по критической инфраструктуре. Вспоминаются события 2022 года, когда энергетическая система Украины находилась под обстрелами, что привело к значительным перебоям с поставками электричества предприятиям и обычным потребителям. Вот только сегодня у России ракет больше, а промышленность быстро пополняет запасы. Пока же основную задачу выполняют дроны-камикадзе, а главная роль досталась БПЛА типа «Герань». Сегодня ночью состоялась очередная атака, а пресс-служба украинских Воздушных поделилась любопытными подробностями.

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Оказывается, прилёты были в Одесской, Хмельницкой и Киевской областях, где поражён склад с топливом, аэродром для военной авиации и радар системы ПВО. Любопытна и официальная сводка, свидетельствующая о том, что процент сбитых беспилотников резко снизился. Отмечается, что всего прилетело 38 «Гераней», из которых 29 были сбиты. Количество подтверждённых возгораний свидетельствует о ложности статистики, но в данном случае важно лишь то, что украинские власти указывают на снижение эффективности ПВО даже в официальных сообщениях. На этот раз там утверждают, что сбили 76% всех дронов-камиказде, тогда как реальные цифры могут сильно отличаться от официальных. Ещё недавно командование ВСУ уверяло, что сбивало свыше 90% БПЛА, а значит происходящее наводит на любопытные мысли. Не исключено, что ответ был найден в самих украинских пабликах. Всё дело в том, что местные Телергам-каналы выдают более точную информацию, которая идёт в разрез с официальной, поэтому такие сообщения вызывают интерес.

Так вот, сегодня там пишут о необычной траектории полёта российский дронов-камикадзе. Ранее было известно, что «Герань-2» плохо поддаётся управлению. Беспилотник наводится на определённые координаты, а после устремляется к цели. Барражирующий боеприпас может зависать в воздухе, но в целом имеет минимальные возможности для быстрой смены траектории. Сегодня же дроны несколько раз меняли направление атаки, что вызвало сложности у украинских систем ПВО. Особенно это было заметно в Хмельницкой области, где наносились атаки по военному аэропорту. Местные эксперты предполагают, что российские специалисты улучшили характеристики беспилотников. Не исключено, что речь идёт о дальности полёта, что и позволило совершать манёвры в воздухе, имея дополнительный запас полёта. Не исключается также и другие новшества, но в данном случае определить всё это без доступа к обломкам невозможно.

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Ну а российские военкоры напоминают, что какое-то время назад полный цикл производства «Гераней» стартовал на территории России. Благодаря этому удалось увеличить количество выпускаемых дронов, а также локализовать отдельные детали, заменив их отечественными разработками. Это повысило устойчивость против средств РЭБ, увеличив эффективность применения дронов-камикадзе. Считается, что количество готовой продукции будет только расти, но в целом мы не знаем многих деталей, поэтому приходится делать выводы на основе утечек и слухов.