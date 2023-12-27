Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин дал приказ держать ситуацию на контроле

Ценник на данную продукцию в большинстве регионов России превысил отметку в 100 рублей, вызвав бурю возмущения и негодования среди потребителей. Рост цены наблюдается в интервале ноябрь-декабрь. По данным Росстата, стоимость в целом поднялась почти на 40%, причем в ноябре взлетела сразу на 15%. Товар не исчез с прилавков полностью, но ассортимент значительно сократился, намекая на угрозу дефицита.

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Кто бы мог подумать о таком резком подорожании востребованного среди россиян продукта? Еще совсем недавно стоимость яиц на российском рынке была стабильной. Яркий пример скачка цен наблюдался на Урале. В Челябинске в октябре 15 яиц категории С1 продавались за 119 , сейчас — за 209 .

Уже в декабре прошло заседание Антимонопольного комитета. Ассоциации торговых сетей и Росптицесоюзу поручили разобраться и пересмотреть торговую политику, чтобы стабилизировать цену на товар. А также органы ФАС России сделали запросы производителям яиц и дали прогноз стабилизации цен на продукцию в Минсельхозе. После новогодних праздников ожидается увеличение импорта и наращивание производственных мощностей.

Глава государства Владимир Путин назвал ситуацию сбоем работы правительства. Также он отметил, что спрос на продукцию увеличился, а производство осталось на прежнем уровне из-за несвоевременного открытия импорта.

Некоторые аналитики комментируя ситуацию ссылаются на дорогое, зарубежное оборудование для птицефабрик. Цены на запчасти и комплектующие которых выросли в 3-4 раза, а также увеличились сроки поставок. Дезинфицирующие средства и витаминные добавки для птицы, тоже являются импортными и соответственно дорогими на российском рынке. Имеет место быть падеж птицы, наблюдается рост заболеваний по типу птичьего гриппа. Будем надеяться, что это временные трудности и стоимость яиц вернется к прежней цене 80-100 рублей, предположительно в январе.

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Естественно, подорожание одного из самых потребляемых продуктов в нашей стране негативно отражается на рядовом потребителе, ударяя его по карману, а также на бизнесе людей, занимающихся, к примеру, кулинарией. Где яйцо является самым важным продуктом, который не подлежит замене.