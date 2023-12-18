Мгновенно подменит деликатные сайты приличными.

Opera GX, браузер, созданный специально для геймеров, объявил о новой функции, которая может помочь в некоторых ситуациях. Функция называется Panic Button – в переводе буквально «тревожная кнопка». Ее суть заключается в том, что в нужный момент пользователь может закрыть все вкладки, открытые в моменте, а вместо них браузер подставит «благопристойный» интернет-ресурс. Чтобы это сделать, достаточно будет нажать клавишу F12.

Говоря более детально, программа выключит воспроизводимый звук, остановит все играющие файлы и создаст новое окно с сайтом, который не должен вызывать вопросов. По умолчанию в этот список входят YouTube, Twitch и Wikipedia, однако этот момент регулируется – допустим, кому-то может быть полезно заменить вкладки на образовательные ресурсы или онлайн-библиотеку. Чтобы совершить обратный процесс, достаточно нажать на ту же клавишу еще раз – сеанс полностью восстановится в изначальном виде.

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Panic Button не предусмотрена по дефолту. Чтобы ее активировать, нужно залезть в настройки и включить «Early Bird. Получайте новейшие сборки раньше всех и тестируйте функции на стадии разработки». Так станет доступным экспериментальный функционал.