Корейцы решили одними из первых узаконить новую реальность.

Роботы уже давно вышли за стены помещений, заводов, фабрик и иных предприятий – теперь пришла пора освоения городской среды и мест «человеческого обитания».

Южнокорейская власть отнеслась к развитию роботов сугубо положительно и решила разработать нормативно-правовые акты для контроля за происходящим. Министерство торговли, промышленности и энергетики (The Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)) совместно с Национальным полицейским агентством (Korean National Police Agency, KNPA) разработали соответствующий закон. Согласно документу, хозяева роботов смогут получать права на свободное движение робота, однако потребуется контроль над устройством.

Кроме того, установлены ограничения – робот должен весить не больше 500 кг, двигаться не быстрее 15 км/ч.

Для получения прав на свободное перемещение робота необходимо сдать тест. Максимальное количество баллов – 16. Оцениваются, например, такие показатели, как умение «вести себя» в определенных зонах или навык перехода дороги. Лицензия, выдается как роботам так и операторам, она позволяет им перевозить товары, посещать определенные места и ходить по тротуарам. Предусмотрен даже вопрос страхования – оно обязательно.