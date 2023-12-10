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g1tarist
Сотрудник Discord создал сайт, где можно посмотреть, какие динозавры жили рядом с вами
Можно вбить ваш город в поиск и посмотреть внешний вид планеты Земля в далеком прошлом.

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Ян Вебстер, сотрудник Discord, создал и запустил интернет-ресурс, где можно узнать несколько больше о динозаврах. На сайте представлена 3D-модель Земли в множестве вариантов, соответствующей той или иной эпохе. 

Поначалу сайт задумывался как некий исторический глобус, содержащий сведения о динозаврах. Планировалось, что ресурс станет самой большой палеонтологической базой в интернете. Позже на сайт добавили функцию просмотра движения тектонических плит и градации по времени.

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Благодаря данному сайту можно понять, как менялась Земля и ее континенты, как они соединялись и разъединялись, как менялось их покрытие и температурный режим. Высокая точность позволяет отследить каждое изменение. База данных охватывает исторические эпохи и различные периоды с сегодняшнего дня до 750 млн лет тому назад. Интересно будет изучить не только палеонтологию, но и геологию.

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На сайте можно выбрать свой город – тогда он покажет, какие динозавры жили поблизости. К примеру, подле Нью-Йорка проживали двуногие динозавры и птеранодоны, звери с крыльями. Выбрать можно абсолютно любую точку. Более того, сайт покажет, что находилось на ее месте миллионы лет назад и как менялись окрестности.

#discord #динозавры
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