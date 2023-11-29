По её мнению, тот не имеет планов на 2024 год.

В октябре главнокомандующий Вооруженных сил Украины выступал с трибуны и рассказывал, что необходимо приостановить контрнаступление и сосредоточиться на подготовке нового весной 2024 года. А до этого он рассказывал про зимнее форсирование Днепра в районе Херсонской области. Однако один из народных депутатов Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что главкома необходимо снять с занимаемой должности, так как у него нет плана боевых действий на следующий год.

Нарпред партии «Слуга народа» Безуглая занимает должность заместителя главы ВРУ по вопросам национальности и обороны. Чиновница заявила, что Валерий Залужный не соответствует занимаемой должности и не может предоставить внятный план военных действий на 2024 год. При этом она уже не в первый раз задает неудобные вопросы украинским военным, пытаясь таким образом выяснить куда уходят затрачиваемые ресурсы. В частности, она задавала Залужному вопрос о том почему он просит больше мобилизованных, но при этом нет никаких других результатов. Однако зная какой цирк происходит в Верховной Раде Украины можно предположить, что это очередной акт противостояния Зеленского и Залужного.

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Возможно, Безуглая искренне заботится о своей стране и именно поэтому задает неудобные вопросы главкому и пытается убрать его, заменив на кого-то более адекватного. Но скорее всего это продолжение затянувшегося спектакля на тему «борьба за президентское кресло Украины». Напомним, что совсем недавно глава офиса президента Ермак уже летал в Вашингтон с просьбой убрать Залужного и поставить на его место другого генерала. Однако США не пошли на встречу Зеленскому и в этот раз никто Валерия не будет отстранять без разрешения с восточного побережья США.