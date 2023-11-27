И, естественно, не по своей воле.

Украина – лучший друг Литвы и глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис в серьез озабочен судьбой «незалежной». До такой степени озабочен, что высказал газете «Блумберг» опасения, что война с Россией может закончится и Украине придется садиться за стол мирных переговоров. Но не из-за собственного желания, а по банальной причине – поражения на поле боя. Однако глава Литовской дипломатии надеется, что этого никогда не произойдет и такая ситуация продлится как можно дольше.

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На страницах газеты «Блумберг» появились слова главы литовского МИДа Габриэлюса Ландсбергиса, который высказал озабоченность о судьбе Украины. В частности, он заявил, что не хочет прекращения конфликта, по условиям которого украинской власти придется заключать мирный договор. В Киеве сейчас нет желания мирных переговоров с Россией, но условия могут сложиться так, что им придется их начать. Также высший чиновник «дружественной» России страны, высказал мнение, что такое может случится только в случае прекращения западной помощи.

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Если взглянуть на все время проведения спецоперации, то про мирные переговоры начали говорить чуть-ли не с самого начала СВО. Однако предпосылок для них пока не наблюдается ведь обе стороны намерены победить в конфликте. Пока на поле боя не произойдет сокрушительного поражения мирных переговоров не будет. А даже если в Киеве о них задумаются, то вот такие «друзья» из Литвы или чего-то подобного будут очень опечалены. Ведь их так беспокоит судьба украинского народа, что в свое время один из высших чиновников ЕС заявил, что война продлиться до последнего украинца.