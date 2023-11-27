Это первое применение установки Израилем.

В октябре 2023 года, уже после начала нового витка палестино-израильского противостояния, были официально обнародованы данные про противоракетную лазерную установку Iron Beam. Она предназначена для поражения вражеских ракет, которые попадают в радиус действия зенитной системы. Однако тогда говорили про возможное принятие на вооружение в течении нескольких лет, но сегодня появились сведения про успешное сбитие ракеты, выпущенной с сектора Газа, с помощью лазера.

Информация про успешное применение «Железного луча» появилась на страницах издания Newsweek. Израильская армия впервые использовала установку для сбития запущенной бойцами ХАМАС неуправляемой ракеты, которая летела на территорию Израиля. Ранее была озвучена информация от разработчика (Rafael) о том, что установка будет принята на вооружение только через несколько лет, так как сейчас проводятся испытания. Однако что-то повлияло на руководство и 100 кВт лазе впервые сбил ракету. Тут стоит понимать, что скорее всего это были тестовые испытания агрегата, а не как не серийное использование. Хотя возможно эта информация опровергнут и лазер встал на боевое дежурство на постоянной основе.

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Проблема с ракетами, запускаемыми в сторону Израиля, длиться уже не один год и ЦАХАЛ принял на вооружение систему «Железный купол». Однако противоракеты для нее стоят больших денег и начались работы над альтернативными способами защитить еврейскую землю от палестинских «подарков». Кстати, хочется отметить, что работы нал лазерным оружием подобного типа велись в Советском союзе и даже проходили полноценные испытания. В частности, они предназначались для выведения из строя наблюдательных приборов вражеской техники и даже спутников. В России также возобновили работы над лазерными установками для боевого использования. Старые наработки воплощают в машине с названием «Пересвет», которая несколько лет назад была принята на вооружение.