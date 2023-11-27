Из-за ведения уличных сражений с бойцами ХАМАС.

Сухопутная операция ЦАХАЛ «Железные мечи» продолжается и боевые действия уже давно перешли в городскую черту административного центра сектора Газа. При этом отмечается появление израильской армии на западном берегу реки, где по официальным данным представителей ХАМАС не наблюдалось.

Согласно поставленной задаче, Армия обороны Израиля планомерно штурмует город в попытке решить вопрос с движение ХАМАС наиболее быстрым способом. Ожесточенные бои сейчас ведутся на улицах Газы и город все больше превращается в руины. При этом в сети появляется множество кадров боестолкновений, а ХАМАС рассказывает про потери за последнюю неделю ЦАХАЛ по 5 – 6 бронеобъктов в день. Включая прославленные танки «Меркава 4», который как раз и создавали для противостояния подобным формированиям. Также есть неофициальная информация про потери живой силы армии Израиля. Согласно статистике, счет жертвам со стороны ЦАХАЛ идет уже на сотни бойцов и офицеров. Хотя официальный представитель израильской армии утверждает, что с начала сухопутной части операции потери составляют всего 50 человек.

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Однако учитывая ожесточенность сражений и сложные условия разрушенного города в подобную официальную информацию верится с трудом. Особенно на фоне выкладываемых ХАМАС кадров, на которых высокомотивированные «тапочники» жгут современные ОБТ из РПГ-7 с расстояния в 20 – 30 метров. Вообще для бронетехники Газа стала настоящей ловушкой, так как удар может прилететь с любой стороны. Есть кадры, где к танку «Меркава 4» подбегает боец ХАМАС и прикрепляет к многотонной машине магнитную противотанковую мину с ожидаемыми последствиями. Чем-то это напоминает Сталинградскую битву, но только у ХАМАС мало шансов на окружение израильской группировки в городе, как поступили советские войска во время операции «Сатурн».