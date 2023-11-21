Так считает- доцент из «Вест Поинта».

Американцы хотя и резко снизили поставки на Украину разнообразной «помощи», но высокоточные снаряды для 155-мм пушек с героическим названием Excalibur у них еще имеются. Однако их эффективность, по словам одного из американских экспертов, резко снизилась из-за работы русских систем радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал GPS и не дают снарядам M982 «Эскалопу» попадать точно в цель. При этом у украинской армии нет столь эффективных средств РЭБ.

В журнале «Форбс» опубликовали статью доцента кафедры сетевой инженерии из американского «Вест Поинта» Викрама Миттала. В материале ученый рассказывает про то, что русские научились подавлять сигналы GPS и вообще имеют развитую систему РЭБ. В этом плане все поставленные на Украину с запада установки радиоэлектронной борьбы выглядят неэффективными. В частности, Миттал рассказал про подавление сигнала у высокоточных артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые теряют свои преимущества и прилетают совсем не в то место, куда их направляли. Объясняется это действием русского комплекса «Поле-21».

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155-мм снаряды M982 используются ВСУ для нанесения ударов по нашим командным пунктами или для контрбатарейной борьбы. Поэтому появление эффективного средства для их подавления очень хороший знак.

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Также Миттал рассказал про то, что украинские военные не имеют аналогичных по эффективности систем РЭБ, как у русских. В частности, он приводит пример «Ланцетов», которые не удается подавить никаким образом и те спокойно летают по территории «кармана безопасности».