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С февраля прошлого года Россия увеличила выпуск беспилотников «Ланцет» в 50 раз, и это очень плохая новость для противников. На счету этого скромного барражирующего боеприпаса числятся танки, в том числе «Леопард-2», САУ «Caesar» и другие, ЗСУ «Гепард», американские гаубицы 777, С-300, «Буки». В том, что ПВО Украины заметно «прохудилась», немалая заслуга этого БПЛА.

«Ланцет»: начало

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Впервые произведённый входящей в концерн «Калашников» компанией ZALA барражирующий боеприпас с хирургическим названием был представлен в конце июня 2019 года на военной выставке «Армия-2019». В апреле 2021 года беспилотник прошел боевое крещение в Сирии, где показал себя очень неплохо, поражая бронетехнику боевиков в провинции Идлиб.

Прототипом считается Куб-БЛА, впервые показанный в том же году на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. По внешнему виду «Ланцет» совсем не похож на него. Куб внешне сходен с «Геранью»: та же схема «бесхвостка» с двигателем сзади. «Ланцет» же имеет двойное Х-образное оперение. Оно обеспечивает высокую маневренность и точность попадания при пикировании на цель.

Продуманный баланс характеристик

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Сейчас выпускаются две модели: базовая «Ланцет-3» с максимальным взлетным весом 12 кг при 3 кг полезной нагрузки и «Ланцет-1» со взлетным весом всего 5 кг и боевой частью 1 кг. Скорость у обоих одинакова 80-110 км/ч. В режиме «воздушного минирования», используемого для поражения беспилотных летательных аппаратов противника «Ланцет-3» может развивать скорость до 300 км/ч.

Запас хода у меньшей модели 30 мин, а у базовой 40 мин. Дальность полета у «Ланцета-1» составляет 40 км, а у «Ланцета-3» от 40 до 70 км в зависимости от модификации. По некоторым данным зарубежных источников достигнута дальность более 80 км, а скорость полета 140км/ч. Это позволяет поражать дальнобойные гаубицы типа 777, САУ, РСЗО, ведущие стрельбу из глубокого тыла противника.

Полёт почти бесшумный, поскольку ZALA AERO оснастила свои детища электрическими моторами. Заметить его очень трудно при маленьких размерах. Длина «Ланцета-3» всего 1,35 м, а размах крыльев – 1,6 м. Снабженный тепловизором дрон может летать и ночью на высотах 50-250 м по сложной траектории с огибанием препятствий. Трудно заметить его и на экране радара из-за малых размеров и корпуса из композитов. Высокие боевые возможности российского БПЛА отмечают даже западные военные эксперты.

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Наведение может осуществляться по заранее заданным координатам, инфракрасным головкам самонаведения или по лазерному целеуказанию. Всё происходящее вплоть до момента поражения цели может передаваться в виде телевизионной картинки, подтверждая точность попадания.

От средств РЭБ этот барражирующий боеприпас также неплохо защищен, поскольку для управления не требуется связь с оператором, а наведение может осуществляться без помощи GPS и Глонасс. Заявляется, что «Ланцеты» защищены также и от лазерного оружия.

Производство этих беспилотников несложно, под дополнительные производственные мощности отвели разорившиеся во время ковида торговые центры. Проявили интерес к этим барражирующим боеприпасам и за рубежом. Бразилия готова закупить огромное количество этих беспилотников и даже наладить их собственное производство. Стоимость одного боеприпаса около 3 млн.руб., что намного меньше той техники, что она поражает с хирургической точностью.

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«Ланцет» может самостоятельно обнаружить танк, облететь его сзади или сбоку, где меньше бронирование. Боевая часть может быть не только осколочно-фугасной, но и кумулятивной, что не оставляет шанса «Леопардам», «Гепардам» и «Цезарям».

Перспективы

Работа над семейством «Ланцетов» ведётся сразу в нескольких направлениях. Идет замена импортных комплектующих на отечественные. На первых дронах были китайские электродвигатели и аккумуляторы, микросхемы из США и стран Юго-Восточной Азии. Сообщается, что в настоящее время уже большая часть начинки отечественного производства.

Увеличивается дальность и маневренность, скорость, мощность боевой части и другие характеристики. В отличие от «Куба» «Ланцеты» легко работают по быстродвижущимся целям, при этом и те, и другие могут работать в совместном рое. Разведку целей на дальнем расстоянии могут вести «Орланы», а с выбором цели на поле боя справятся сами «Ланцеты».

В новейших «Ланцетах» будет использоваться ИИ. Установленное ПО позволит увидеть всю картину боя, выбрать из целей самые дорогие и опасные, после чего поразить их с почти 100% точностью. А если используется рой, то шансов уцелеть не останется. С помощью зашитой в памяти «бухгалтерской книги» выбор между ЗРК и танком будет однозначным, также как и между танком и БТР. А если ни одна из целей не устроит, то можно парить дальше, ускользая от радаров.

Ходят слухи, что «Ланцеты» уже достаточно умные, но узнать об этом по захваченному трофею противникам врятли удастся, поскольку защита от несанкционированного доступа хорошо продумана.