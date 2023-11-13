Она стала основой для бетонобойных боеприпасов.

Как бы это страшно не звучало, но военные технологии быстрее и качественнее развиваются именно во время боевых действий. Для победы требуется постоянно создавать и внедрять новые технологии, и нынешняя ситуация не стала исключением. Так «Ростех» сообщает, что на одном из их предприятий была создана новая ракета с высокоэффективным двигателем и комбинированной боевой частью, способной работать и как бетонобойная, и как осколочно-фугасная.

Согласно официальному сообщению «Ростеха», коллектив ученых и конструкторов, проведя сложные вычисления и множество изысканий, сумели создать новую неуправляемую авиационную ракету. Сотрудники НПО «Сплав» смогли объединить в новой НАР возможность использования в качестве бетонобойной и ОФ. Теперь в зависимости от поставленной перед экипажем задачи они смогут поражать более широкий спектр целей и при этом не надо загружать под каждую задачу отдельный боеприпас. К сожалению, кроме калибра и описания боевой части, больше информации нет. Калибр, кстати, 80 мм и подходит под стандартные пусковые установки русских вертолетов-штурмовиков и самолетов Су-25.

реклама

Что интересно, коллектив авторов получил государственную премию имени Макаровца за проделанную работу. Кроме комбинированной боевой части интерес вызывает более эффективный смесовый твердотельный двигатель. Ранее его уже использовали в вышедшей весной этого года неуправляемой ракете «Бронебойщик», которая также имела возможность работать в двух режимах: с подрывом при контакте или с подрывом за преградой. Эти ракеты сегодня активно используются в ВКС.