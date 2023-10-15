Су-25 создан во времена СССР, а средств для поддержания старых истребителей в боевой готовности у Украины почти не осталось

Украина получила от США и ЕС немало противовоздушных систем, массу танков и броневиков, а вот с самолётами дело не задалось. Проблема в том, что в странах Восточной Европы изначально было не так много авиации, щедро подаренной во времена СССР, поэтому делиться было особенно и не чем. В итоге самолётов было передано немного, а большая часть – это достаточно старые МиГ-29. Американские F-16 прибудут к весне 2024 года, а всё это время ВСУ придётся обходиться собственными силами. Споры о том, сколько на самом деле было уничтожено боевой авиации средствами поражения РФ, можно вести бесконечно. Официальные представители Минобороны приводят фантастические цифры, а эксперты отмечают, что назвать точное количество подбитых на аэродромах машин невозможно. Причин множество, но не стоит забывать, что часть техники получает несущественные повреждения, другая – восстанавливается на месте, тогда как более сложный ремонт проводят в Польше.

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При этом несмотря на то, что с момента начала СВО прошло уже полтора года, у ВСУ остаётся некоторое количество истребителей Су-25, которые продолжают активно использоваться. По мнению экспертов, на конец 2021 года всего украинские власти могли ввести в строй не больше 45 машин. В некоторых случаях речь идёт о так называемых «памятниках», стоящих в музеях, но способных взлететь при должном техническом обслуживании. Ещё 4 истребителя были переданы Македонией, а доподлинно известно, что два из них, получившие бортовые номера 50 и 51, восстановлены на Запорожском авиаремонтном заводе. Производство собственной авиационной техники за 30 лет независимости так и не было освоено. В итоге, в отличие от ВКС России, регулярно пополняющих свои ряды новыми машинами, украинским военным приходится полагаться на наследие предыдущей эпохи.

Эксперты считают, что на первых этапах СВО истребители представляли серьёзную угрозу, но со временем ситуация с их уничтожением стала более контролируемой, а активность украинских «Грачей» заметно снизилась. Не последнюю роль в снижении активности Су-25 ВВС Украины играет недостаток боеприпасов. Всё чаще из-за дефицита советского наследия ВСУ приходится использовать НАР Zuni и Hydra из стран НАТО. Но, как можно догадаться, этого недостаточно для решения повседневных боевых задач. Давайте попытаемся разобраться, сколько истребителей было точно уничтожено за время СВО. В открытых источниках можно найти данные о 11 украинских пилотах, потерявших свои машины во время управления Су-25. Ещё двое оказались в плену. Пять машин были уничтожены на земле, но реальная цифра может быть выше. Ещё пять раз украинским лётчикам удавалось покинуть кабину, воспользовавшись катапультой, а всё это говорит о том, что как минимум половина всех самолётов была так или иначе безвозвратно потеряна.

Ну а учитывая, что поддерживать высокую боеготовность машин в нынешних условиях невозможно, можно предположить, что в распоряжении Киева осталось около 20 относительно живых машин. Скорее всего, меньше, поскольку существует проблема не только с боеприпасами, но и с запчастями. Взять новые детали негде, а значит приходится рассчитывать на складские запасы или просить у союзников в Восточной Европе, где подобные комплектующие ещё остались. Аналитики полагают, что на боевом дежурстве находится 8 единиц Су-25УБ и столько же классических Су-25 ранних модификаций. Если учитывать, что к уничтожению украинской авиации подключились дроны-камикадзе «Ланцет», то можно сделать вывод, согласно которому российские власти поставили задачу сократить парк украинской авиации до минимума.

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Не стоит забывать, что вся украинская территория простреливается с помощью высокоточных ракет, а попытки спрятать самолёты в западных областях может и позволяют скрыть технику от российского командования, но доставляют ВСУ немало проблем. Так, расстояние становится слишком большим для нанесения прямых ударов, ведь чем дальше самолёт окажется от линии соприкосновения, тем больше топлива в него нужно залить, а это напрямую снижает количество боеприпасов, которые можно взять на борт. Выходит, что украинскому командованию приходится постоянно перебазировать Су-25 с одного аэродрома на другой, а каждый боевой вылет может стать для пилота последним. Эксперты констатируют, что эра истребительной авиации в Украине подходит к концу. Су-25 уходят в прошлое, а будущее крайне туманно, поскольку с поставками американских F-16 есть значительные трудности, а Киев даже не начал готовить инфраструктуру для их размещения.