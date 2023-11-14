Подземные объекты способны будут выдержать ракетные удары.

Пока официальный представитель ВС ВСУ рассказывает про усиление сил ПВО за счет новой поставки ЗРК из Германии, нашелся еще один способ борьбы с русскими ракетами. Дело в том, что Киев начал постройку подземных сооружений, способных выдержать попадание ракеты. Но главное, что в официальных сообщениях эти сооружения называют «школами».

В ряде областей Украины приступят к сооружению подземных убежищ, которые будут способны выдержать прямое попадание русской ракеты. Эти объекты будут представлять из себя несколько комнат, которые имеют автономное электропитание, несколько выходов и усиленную конструкцию. Названа стоимость одного такого объекта, проходящего в СМИ, как «школа» - 100 миллионов гривен. Можно только порадоваться за украинских детей, о безопасности которых так беспокоятся представители Киева.

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Пока известно, что один из новых объектов будет построен под Харьковом в местечке Бердычи. Там рядом как раз имеется военный аэродром и назначение сооружения не вызывает особых сомнений. Именно такой формат подходит под небольшие мастерские, места обитания личного состава или развертывания штабов. Кто-то предполагает, что в таких объектах будут развернуты производства, которые обещали перенести в Украину западные партнеры.

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Официальный вариант со «школами» не выдерживает никакой критики, так как стоимость в 100 миллионов чрезмерна для такого объекта. Тем более, что сейчас Киеву есть куда потратить получаемые от запада средства. В том числе и на поддержание штанов социальной сферы страны, которая после начала СВО стала для режима Зеленского глубоко второстепенной.