Зеленский не раз обращался к западным странам с просьбой поставить на Украину как можно больше зенитно-ракетных комплексов для защиты страны от ударов русских ракет и беспилотников. Похоже одна из просьб была услышана и Бундесвер хочет передать ВС ВСУ дивизион ЗРК «Патриот». По крайней мере об этом сообщает официальный спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат в своем официальном заявлении.

Противовоздушная оборона Украины станет еще сильнее с получением из Германии еще одного комплекса «Патриот». О поставке целой батареи ЗРК американского производства сообщил официальный представитель ВС ВСУ Игнат. По словам военного точные сроки поставки он сообщить не может, ссылаясь на секретность, но намекнул, что ЗРК может быть уже развернут на территории государства. Есть предположение, что Германия передаст ВСУ один из развернутых на территории Польши «Патриотов», которые находились там с миссией.

Стоит отметить, что Украина отмечает резкое увеличение воздушных ударов по своей территории. Эксперты связывают это с наступлением распутицы, которая мешать проведению сухопутных наступательных действий. Поэтому неудивительно, что Зеленский просит поставить больше ЗРК. При этом есть информация про обещание запада поставить в страну еще больше комплексов самого разного вида.

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Что интересно, Игнат поделился информацией о том, что поставленный комплекс будет уже третьим на Украине. Увеличение батарей ПВО на Украине может стать серьезной проблемой для наступающей русской армии, так как авиация не сможет действовать столь же эффективно, как сейчас.