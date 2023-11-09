Прям как в Грузии и на Украине.

После окончательного решения вопроса с Арцахом (Карабахом) правительство Армении задумалось над вопросом дальнейшего развития собственных вооруженных сил. Изначально они планировали начать сотрудничество с французами, но, по официальным сообщениям пресс-службы Минобороны страны, начался переговорный процесс с американцами. Достигнуты первые договоренности, но пока никаких документов подписано не было.

После окончательного закрытия всех вопросов с территорией Нагорного Карабаха, армянское правительство внезапно озаботилось своими вооруженными силами. Армяне обратили свое пристальное внимание на французов и попытались с ними договориться о военном сотрудничестве. На что те пообещали ВС Армении поставить несколько РЛС и даже пусковые установки к ним, но что-то пошло не так. Тогда армяне попробовали договориться с американцами, и у них это получилось. Дело дошло до того, что министр обороны страны Эдвард Арсян отправился в командировку и посетил немецкий Штутгарт, где встретился с настоящим американским генералом и заместителем главы сухопутных сил США в Европе. Встреча прошла более чем продуктивно: чиновники поговорили и договорились о сотрудничестве, Арсяна покатали по Германии и показали центры подготовки военных кадров, однако оружия не обещали.

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В результате договоренности американцы пообещали реформировать армянскую армию под стандарты НАТО. В частности, рассказали, что в ВС Армении появится новая вариация сержантского корпуса, которая значительно отличается от ранее использующейся советской. Кроме того, армия будет реорганизована таким образом, что будет значительно гибче и отвечать всем вызовам современности. Нечто подобное американцы в свое время проделали в Грузии и на Украине. А вот теперь туда же идет и Армения. Такое положение вещей наводит на определенный выводы. Масла в огонь подлил Никол Пашинян, заявив, что страна может выйти из ОДКБ, так как оно не смогло защитить Армению.