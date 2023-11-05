Поддерживается рукописный ввод в любом текстовом поле

Windows Ink, функция рукописного ввода текста, станет еще доступнее и полезнее с новым обновлением Windows 11. До обновления посмотреть на функцию можно было только в тест-версии.

Microsoft выпустила обновление KB5031455, с установкой которого добавились новые функции. Чтобы установить обновление, необходимо кликнуть на «Центр обновления Windows» и убедиться, что включена функция получения последних обновлений сразу после выхода. Если она будет выключена, то установить его получится только в течение следующих нескольких недель.

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Пользователи планшетов Windows Surface, у которых есть стилус, а также владельцы иных устройств, поддерживающих Windows Ink, могут пользоваться функцией в любом текстовом поле, которое им доступно. На данный момент рукописный ввод полноценно работает только при выборе языка «английский (США)», однако разработчики обещают в скором времени добавить и другие языки.

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Стоит отметить, что разработчики Microsoft улучшили саму функцию по распознаванию рукописного текста, расширили специальные возможности – теперь жестами можно удалять, выделять, объединять и разделять слова. Определенную выбранную часть текста также можно будет переносить на отдельную строку. Новое обновление, помимо всего вышеперечисленного, исправляет ошибки и улучшает Dynamic Lighting (функцию настройки RGB-подсветки).