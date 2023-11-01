Они должны пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Израильская армия продолжает проводить точечные рейды вглубь палестинского анклава, и одновременно правительство страны разрабатывает план по переселению сразу 2,3 миллионов жителей сектора Газа на север Синайского полуострова. Этой новостью с информационным агентством Associated Press поделились сотрудники администрации премьер-министра Израиля Нетаньяху. При этом Египет, мягко говоря, находится не в восторге от такой перспективы, так как получит много обездоленных войной людей.

Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально рассказала про план переселения более 2-х миллионов палестинцев с территории сектора Газа на север Египта. Об этом ранее сообщало израильское издание Mekomit со ссылкой на собственные источники внутри разведки страны. Сам план выглядит очень просто, но трудно реализуемо. Дело в том, что для проведения полномасштабной сухопутной операции ЦАХАЛ хочет выселить палестинцев с северной части анклава. После чего туда введут сухопутные части с усилением в виде артиллерии и бронетехники и начнут «работать» по искоренению группировки ХАМАС.

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При этом сначала население анклава хотят переселить на юг сектора Газа, а затем в северную часть Синайского полуострова. Израиль поможет построить сначала палаточные лагеря, а затем и полноценные городки. Вот только египетские власти не хотят видеть у себя столько беженцев и активно этому сопротивляются. Сам Нитаньяху пытается договориться с западными лидерами, чтобы те уговорили Египет принять переселенцев. Что интересно, Франция, Германия и Великобритания также негативно отнеслись к инициативе евреев. США пока отмалчиваются и не дают никаких комментариев по этому вопросу.