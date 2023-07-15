Нормальный ход.

Компания OpenAI и издание Associated Press (AP) заключили специальное соглашение, в рамках которого создатели ИИ-систем будут в течение ближайших двух лет использовать для обучения своих моделей материалы издания. Представители AP взамен получат доступ к «технологическим и продуктовым компетенциям» OpenAI.

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Журналисты напомнили, что AP уже не первый год работает с технологиями ИИ. Например, они применялись для генерации новостей о Малой бейсбольной лиге и студенческом спорте. Некоторые инструменты OpenAI также использует в своей работе издание BuzzFeed.

Что до Associated Press, то издание собирается использовать ИИ-системы, наподобие ChatGPT, для составления некоторых материалов на испанском языке, а также для написания новостей из области общественной безопасности в газете штата Миннесота.

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Также функции ИИ внедрены у AP в поиске по новостям: фотографии и видео в библиотеке издания можно находить при помощи описаний. Что касается свежего заключённого соглашения с OpenAI, то представители Associated Press не стали вдаваться в подробности по поводу деталей обучения и предоставленных материалов.