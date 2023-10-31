Есть вероятность что танки финансируют ВСУ

Одна из популярнейших онлайн-игр для ПК, World of Tanks, имеет шанс попасть под ограничения и стать запретной. Так считает Антон Горелкин, один из депутатов Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике. Своим мнением он поделился в канале в Telegram.

Горелкин заявил, что World of Tanks оказывает помощь противнику во время специальной военной операции. Напомним, что недавно был принят закон об информационных ресурсах, который серьезно контролирует данный момент. Генеральная прокуратура РФ, по словам депутата, может выступить с инициативой в сторону подобных игр и заблокировать их.

реклама

19 октября представителями студии Wargaming, разработчиками игры про танки, было объявлено о сборе денежных средств с использованием внутриигровых покупок на помощь Вооруженным силам Украины. Для этих целей была объявлена специальная акция. Компания Lesta Games, «хозяйка» игр «Мир танков» и «Мир кораблей», дала комментарий, прояснив, что ее проекты вне политики. Кроме того, пользователям было рекомендовано относиться аккуратнее к онлайн-покупкам и транзакциям, дабы не выходить за рамки нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Беларусь.