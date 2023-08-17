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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Lesta Games планирует вложить до 100 миллионов рублей на создание киберспортивной лиги по «Миру танков»
«Наша игра», так сказать. Шутить про пробития потом будете.

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Российская компания Lesta Games, которую мы знаем как разработчиков и дистрибуторов онлайн-игр (прежде всего, «Мир танков») собирается вложить до 100 миллионов рублей на проведение турниров по указанной игре только до конца текущего года. Девелоперы также намерены запустить киберспортивную лигу по данной дисциплине.

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Сама лига будет состоять из ежегодного титульного турнира и из менее масштабных мероприятий. Организацией последних будут уже заниматься сторонние компании, профильные операторы или же сама студия. В текущем году студия уже провела два турнира, а до конца текущего года планирует провести ещё столько же.

Также стало известно, что площадка VK Play собирается провести турнир по CS 2. И Lesta Games, и VK Play рассчитывают, что данные киберспортивные соревнование смогут привлечь аудиторию. Но крупные рекламодатели смотрят на перспективы спонсорства таких турниров с осторожностью.

Что до Lesta Games, то она в 2024 году намерена провести пять чемпионатов по «Миру танков». По задумке авторов, это должно дать ощутимый толчок к развитию киберспортивного направления. Федерация компьютерного спорта России ещё 23 июня текущего года заявила, что киберспортсмены, которые будут выступать в дисциплине «Тактический трёхмерный бой», смогут претендовать на получение спортивных разрядов и званий по компьютерному спорту. С этой целью в положение о Единой всероссийской спортивной классификации были внесены соответствующие корректировки.

Спортсмены станут получить разряды именно по «Миру танков». Здесь стоит также уточнить, что зачётные спортивные мероприятия будут проводиться ФКС России совместно с Lesta Games на платформе VK Play.

#мир танков #lesta games
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