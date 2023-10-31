Со слов очередного военного эксперта.

Русская армия продолжает активные действия на ряде участков линии боевого соприкосновения и уверенно продвигается к намеченным целям. Тоже нельзя сказать про формирование киевского режима, где уже 5-й месяц пытаются пробить оборону ВС РФ, теряя технику и людей. На этом фоне «Центр оборонных стратегий» в лице полковника Кивлюка выдал свою аналитику. По мнению эксперта, вооруженные силы Украины начинают сворачивать наступательные действия на некоторых направлениях.

В аналитической выкладке полковника Кивлюка рассказывается, что ВСУ сворачивают наступательные действия на Азовском направлении. Кроме того, вскоре наступления прекратятся на Купянском и Авдеевском направлениях. Причиной свертывания наступательных действий довольно просты. Со слов эксперта у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы с живой силой, бронетехникой и боеприпасами. К тому же Зеленский «завис» в ожидании нового пакета помощи из США, а пока никто не может рассчитать, что куда и в каких объёмах пойдет. Кстати, Кивлюк также заявил, что ВСУ не хватает для успешных штурмов боевой авиации. Особенно плохо с ней стало в последнее время из-за активизации русских военных.

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Что интересно, Зеленский выступает против прекращения наступательных действий на этих направлениях. В тоже самое время главком ВСУ Залужный объявил, что все действия сворачиваются для перехода к обороне и подготовке нового наступления весной 2024 года. К слову, многие западные эксперты предсказывают, что следующий год станет решающим для Украины. Поэтому решение Залужного имеет право на существование. Особенно на фоне русского наступления под Купянском и Авдеевкой. В тоже самое время, Зеленский требует «освободить» в короткий срок как можно больше украинской земли.