Сообщает портал Intelligence Online .

В сети появилась информация про переброску на базу ВСК Хмеймим в Сирии звена беспилотных аппаратов «Форпост-М». Этой информацией поделился портал Intelligence Online со ссылкой на неизвестные источники. Также там пишут, что США и Израиль очень резко отреагировали на новость о переброске и предполагают, что русские будут использовать разведывательно-ударные беспилотники в зоне сектора Газа в пользу Ирана или «Хизбаллы».

На сайте Intelligence Online появилась информация про переброску 9 беспилотных аппаратов серии «Форпост-М». Источник информации не уточняется, но есть упоминание французской разведки DRM, которая распространила информацию про подготовку в Ростове-на-Дону. Пишут, что к вылету готовят борт Ан-124 «Руслан», в который и грузят посылку в Хмеймим. Как ни странно, но взлетно-посадочная полоса русской базы в Сирии способна принимать этот огромный грузовой самолет.

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Эта новость здорово напрягла израильских военных, которые считают, что наши БПЛА будут работать в пользу Ирана или «Хизбаллы» в непосредственной близости от территории Израиля. Однако есть предположение, что «Форпост-М» будут использоваться совместно с сирийскими спецподразделениями в борьбе с террористами на территории САР. И тут скорее напрягаться нужно Турции, так как именно она контролирует часть севера страны с так называемыми «нейтральными» формированиями. В свою очередь Ирану и патронируемую им «Хизбаллу» никакими дронами снабжать не нада. У них и так все очень хорошо с беспилотной авиации разных типов.