Было предложено на выбор два двигателя для этих самолетов.

Опыт проводимой специальной военной операции показал острую необходимость русских ВКС в тяжелом транспортном самолете, способном перевозить груза больше, чем Ил-76. Поэтому недавно появилась новость о возможном возобновлении производства тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Но тут возникла одна проблема, которую нашим руководителям придется решать, так как предстоит нелегкий выбор двигателей для него.

Ан-124 активно производился незадолго до распада СССР. Но после развала многие логистические цепочки прервались и самолет собрать стало попросту невозможно. Сейчас вся документация по «Руслану» храниться в Ульяновске и в случае необходимости его производство можно возобновить. Осталось только выбрать какой именно двигатель будет основным. Имеется целых два варианта: новый ПД-35 и модернизированный ДТ-18Т. Первый российская разработка с серьезной тягой до 35 тонн, но его планируют начать производить только в 2023 году. Второй вариант пойдет в серию также нескоро и представляет собой украинский двигатель ДТ-18, который переработали и исключили уз него все импортные детали.

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Оба варианта имеют право на существование. Тут стоит отметить, что в случае производства Ан-124 планирую эксплуатировать до 2050 года. По задумке за этот срок будет создан и запущен в производство более совершенный аналог «Руслана».