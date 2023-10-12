Сразу вспоминаются Хиросима и Нагасаки.

Несмотря на то, что официально Израиль отрицает наличие у себя ядерного арсенала в действительности страна им обладает. Это позволяет государству чувствовать себя очень уверенно как минимум на региональном уровне. Но в любом случае им это не особо помогло 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли дерзкий удар и натворили немало шороху среди всех граждан страны. Да так что начинают высказываться в слух самые радикальные предложения касаемо Сектора Газа. При этом мировая общественность активно пытается уговорить обе стороны перейти к мирным переговорам, но пока Израиль на это не ведется и достаточно мощно бомбардирует город. Вдобавок ко всему была отключена подача питьевой воды и электричества в Секторе Газа, но по сравнению с ковровыми бомбардировками это мелочь.

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Израильские политики со своих трибун потрясают кулаками и выдают самую воинственную риторику. Премьер-министр Нетаньяху уже объявил о действии пункта 40алеф, который, по сути, означает полномасштабную войну с Сектором Газа. При этом ЦАХАЛ продолжает терять бронетехнику с живой силой. Поэтому неудивительно что один из сенаторов парламента Израиля по имени Тали Готлиб предложила задействовать в решении вопроса «оружие судного дня».

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Сейчас ООН сквозь пальцы смотрит на всё происходящее в Секторе Газа и будет интересно и немного жутко узнать, что они скажут в случае использования евреями ядерного оружия по более чем 2-х миллионному городу. Это будет уже не Хиросима и Нагасаки, тут людей погибнет в разы больше.