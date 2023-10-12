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g1tarist
Сенатор-республиканец из США предложил перенаправить помощь с Украины в сторону Израиля
Собственно, чего и требовалось ожидать.

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Обстановка вокруг Израиля и Сектора Газа даже не думает спадать и все СМИ усиленно сообщают о происходящем. При этом, как ни странно, мир условно поделился на несколько лагерей одним из которых, разумеется, стали сторонники евреев. Так в Соединенных Штатах активно призывают срочно оказать стране помощь всеми возможными способами. И, разумеется, к этому шуму присоединились политики разного пошива.

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Так, американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил прессе, что в срочном порядке необходимо перенаправить помощь, предназначенную Украине в пользу Израиля. И возможно, эта позиция найдет отклик в американском обществе консервативного склада. Но тут стоит понимать, что сегодня в США действует две активные политические силы: либеральные демократы и консервативные республиканцы. Последние всегда поддерживали израильтян и выделяли им всевозможную помощь. А вот демократы имеют немного другой взгляд на происходящее и не будут спешить с оказанием помощи евреям. Напомним, что Джо Байден – демократ и при этом его команда достаточно центристская, поэтому все там будет зависеть от их политической воли.

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В любом случае, страны Европы уже оказали моральную поддержку евреям и скорее всего оттуда пойдет помощь в каком-то объеме. И опять-таки это скажется на поставках украинскому режиму Зеленского. Для России в любом случае, кто бы там не решил снизить поставки в «незалежную», это хороший вариант, дающий окно возможностей.

#украина #сша #израиль
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