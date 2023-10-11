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g1tarist
У украинцев появилась новая возможность уклониться от призыва
Раньше можно было купить военник, а сейчас в армию забирают абсолютно всех. Но решение есть...

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С момента начала специальной военной операции очереди около украинских военкоматов стали длиннее, но причиной этого стали отнюдь не патриотичные настроения мужского населения. Все дело в том, что простые и не очень простые украинцы поспешили обеспечить себя надежным отводом от возможного призыва в стройные ряды ВСУ. Военкомы выдавали белые военные билеты и справки, но все изменилось в этом году: лавочка оказалась прикрыта.

Сначала все военкоматы перетряхнули и сменили работающих там служащих, но и этого показалось мало, и тогда Зеленский выдал указ – брать в армию всех без разбора. Волшебные справки и отводы перестали работать, начали грести всех, от болеющих ВИЧ до людей с психическими расстройствами, но со временем возник новый вариант.

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В украинском сегменте Даркнета появились объявления о продаже свидетельств о смерти, которые неотличимы от настоящих. Получив такое свидетельство, человек, получает иммунитет от попадания в ряды ВСУ и становится невидим для официальной власти. При этом в предложении фигурирует возможность провести свои похороны. Стоимость востребованной услуги по спасению своей жизни весьма немаленькая – 10 тысяч «вечнозеленых». 

Более того ушлые предприниматели предлагают покупателям сначала поступить на воинскую службу и только потом уходить "на тот свет". Таким образом человек не только избежит попадания на ЛБС, но и получит компенсацию за потерю в ходе боевых действий. Правда, деньги получат родственники, а не счастливый обладатель заветной бумажки. Откровенно говоря, создается впечатление, что услуга рассчитана на совсем отчаявшихся граждан «незалежной». Сложно представить, что будет с таким «мертвым», если его поймают стражи правопорядка, либо по окончании СВО.

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#украина #сво
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