Русская артиллерия не допустила ротацию в 28-й ВДБ ВСУ
реклама
За последнюю неделю ситуация вокруг города Купянск резко накалилась, что приводит к необходимости ротации армейских частей для вывода их на отдых и доукомплектование. Это очень важный процесс, срыв которого может привести к резкому снижению боевого потенциала группировки со всем вытекающими проблемами. Именно такое произошло около сера Берестовое. Там ВСУ пытались совершить ротацию сил 25-й воздушно-десантной бригады.
Информация о срыве ротации частей 25-й ВДБ была опубликована информационным агентством ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра русской группировки «Запад» Сергея Зыбинского. Со слов офицера по скоплению украинских сил в том районе был нанесен сильный артиллерийский удар, повлекший за собой срыв ротации и большим потерям среди киевских боевиков. Тут стоит отдать должное не только артиллеристам, но и разведке, которая смогла выявить и вовремя передать информацию.
Также по словам Зыбинского артиллерийские удары были нанесены еще по ряду мест дислокаций противника, что повлекло за собой не только потери в живой силе, но и уничтожению минометного расчета и что самое главное нейтрализации «Гвоздики». Кроме того, начальник пресс-центра рассказал про удачные налеты русской авиации. В ходе налетов Су-34 успешно отбомбились по складу с горюче-смазочными материалами и нескольким пунктам скопления пехоты ВСУ.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила