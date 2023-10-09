За последнюю неделю ситуация вокруг города Купянск резко накалилась, что приводит к необходимости ротации армейских частей для вывода их на отдых и доукомплектование. Это очень важный процесс, срыв которого может привести к резкому снижению боевого потенциала группировки со всем вытекающими проблемами. Именно такое произошло около сера Берестовое. Там ВСУ пытались совершить ротацию сил 25-й воздушно-десантной бригады.

Информация о срыве ротации частей 25-й ВДБ была опубликована информационным агентством ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра русской группировки «Запад» Сергея Зыбинского. Со слов офицера по скоплению украинских сил в том районе был нанесен сильный артиллерийский удар, повлекший за собой срыв ротации и большим потерям среди киевских боевиков. Тут стоит отдать должное не только артиллеристам, но и разведке, которая смогла выявить и вовремя передать информацию.

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Также по словам Зыбинского артиллерийские удары были нанесены еще по ряду мест дислокаций противника, что повлекло за собой не только потери в живой силе, но и уничтожению минометного расчета и что самое главное нейтрализации «Гвоздики». Кроме того, начальник пресс-центра рассказал про удачные налеты русской авиации. В ходе налетов Су-34 успешно отбомбились по складу с горюче-смазочными материалами и нескольким пунктам скопления пехоты ВСУ.