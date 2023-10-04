Новые снаряды уже успешно используются.

Хорошие новости для русской армии и не очень для киевских боевиков. Официально подтвердилась информация о применении новых осколочно-фугасных снарядов для танков Т-90М «Прорыв». Об этом заявил главком Сухопутных сил РФ генерал армии Олег Салюков. Особенность новых снарядов заключается в более эффективном поражении живой силы противника даже в окопах полного роста и за укрытиями. Обычно такие укрепления давали более эффективную защиту от ОФ снарядов, но теперь все станет немного страшнее.

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В боекомплект танка Т-90М добавили снаряд 3ВОФ128 "Тельник" с готовыми поражающими элементами общей массой в 5,4 кг. Кроме того, эти снаряды подрываются в воздухе благодаря программированию системой управления огнем машины. Это позволяет подорвать осколочно-фугасный или по-другому осколочно-шрапнельный снаряд, например, над окопами и «веер» осколков и шрапнели пойдет по незащищенной пехоте противника. Тут открывается настоящий простор для использования в городской черте или в «зеленке». Есть только один недостаток – снаряды могут использовать только в танках Т-90М. У остальных подобной системы не предусмотрено, хотя возможно есть варианты модернизации для Т-72.

Тут правда стоит вспомнить, что снаряды с воздушным подрывом были на Т-90 еще в прошлой декаде и их даже применяли в СВО. Будем надеется, что «Тельник» окажется более массовым в применении и его не будут выдавать по одному на праздники и торжественные проверки. В любом случае, появление такого боеприпаса серьезно усилит наши танки и повысит их боеспособность при атаке или обороне позиций.

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