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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в состав государственной корпорации «Ростех», выполнил очередной заказ МО РФ. На днях состоялась передача ведомству новой партии танков Т-90М и Т-72БЗМ, прошедших модернизацию. Об этом рассказали в социальных сетях производителя.
В сообщении указано, что УВЗ сейчас функционирует на пределе своих мощностей. Производственные темпы значительно выросли. На днях в распоряжение МО РФ поступили изготовленные танки Т-90, а также Т-72БЗМ, прошедшие ряд модернизаций. На предприятии указывают, что данные боевые машины максимально востребованы в зоне СВО.
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В концерне трудятся исключительно квалифицированные специалисты, а производственная система работает максимально отлажено. Об этом свидетельствует своевременное и превосходное выполнение государственных заказов, включая модернизацию танков Т-72Б до уровня Т-72БЗМ.nullВ первом месяце лета поступило заявление от концерна «Калашников». Его представители рассказали, что предприятие «НИИ стали» работает над маскирующим материалом для танков.