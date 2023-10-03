Светлана Кузнецова получила роль в третьем сезоне драмы «Триггер». Она - Заслуженный мастер спорта России и самая титулованная теннисистка страны. Главный герой будет консультировать спортсменку, которая попытается решить жизненные проблемы. Её история основана на реальных событиях: во время одного из матчей Кузнецова действительно отрезала себе косу.

«Триггер-3» продолжает рассказывать историю психолога Артёма Стрелецкого. Он возвращается с морского побережья в Москву, чтобы разобраться с проблемами прошлого, которые преследуют его в настоящем. Бывшая жена всё ещё сидит в тюрьме, а отец продолжает страдать от болезни. Артёма вновь закрутит в водовороте жизни, которая понемногу станет открывать ему главную семейную тайну.

Роль Артёма продолжит исполнять Заслуженный артист РФ Максим Матвеев. Также в сериале появится героиня Ирины Старшенбаум, которая играла одну из главных ролей в предыдущем фильме.

Для того чтобы получить роль, Светлана Кузнецова за несколько месяцев прошла актёрские курсы. На съёмочной площадке ей помогали режиссёр Игорь Твердохлебов и Максим Матвеев. Последний поделился, что сниматься с теннисисткой в сериале было «интересно». По его словам, Кузнецова сходу запоминала огромные части сценария и играла смело и «непосредственно». Также Матвеев отмечал хорошую профессиональную память спортсменки.

Сама Кузнецова рассказывает, что «Триггер» – её любимый сериал, и она очень обрадовалась, когда ей предложили роль. По словам спортсменки, на съёмках она испытывала много ярких эмоций, которые запомнились ей надолго. Прошлое Кузнецовой: психологические кризисы, неудачи и проблемы, дало основу для истории её героини.

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Премьера нового сезона состоится в 2024 году, после выхода киноленты «Триггер. Фильм». Он выходит в конце 2023 года.