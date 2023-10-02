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Новый сериал с Екатериной Варнавой «Безбашенная» выходит 1 октября

Пока мы видели только трейлер.
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На KION недавно появился трейлер сериала «Безбашенная». Эта комедия расскажет историю о знатной даме из Москвы, которая потеряла память и пытается прижиться в провинции.

Главную героиню сыграла Екатерина Варнава. Также к касте сериала присоединились Евгений Цыганов и Юрий Чурсин.

История рассказывает нам о самоуверенной жене бизнесмена, который имеет неплохой достаток. Муж Вики избирается на пост мэра в сибирском городке Таштагол. Именно из-за этого светской даме пришлось оставить жизнь в большом городе и уехать с мужем далеко в глубинку. После ссоры главную героиню настигают весьма интересные обстоятельства. Её сбивает местный лесник, у которого трое детей. Просыпается женщина уже далеко не в привычной для нее обстановке, а в маленьком домике. Дети, узнав что Вика потеряла память, решают воспользоваться ситуацией и называют женщину матерью.

Перед зрителями предстает совершенно новый образ бывшей москвички. Дама одета в милый свитер и имеет причудливую прическу.

Женщина постепенно меняется и раскрывается как любящая мать, которая балует детей подарками и очаровывает лесника. Вместе с этим в городке начинается гонка на пост мэра, в которой решает принять участие и безлюдный Михаил. Лесник просит свою «жену» поработать над его образом, чтобы не отставать от других претендентов.

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Новые обороты приобретает и то, что женщина также решает принять участие в выборах против своего мужа бизнесмена.

Картину украсили такие актеры, как Григорий Каланин, Мирослав Харин, Екатерина Ильина и Леонид Тележинский.

Лана Влади, которая участвовала в создании «Обещания» и «Серы», режиссировала и «Безбашенную». Исполнительным продюсером стала Анна Пармас.

Сценаристами выступили Анна-Лиза Техменева, Наталья Смолокурова, Екатерина Сазанова и Ирина Пивоварова.

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Посмотреть многосерийную комедию можно будет уже 1 октября.

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