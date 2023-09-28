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Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах

Четвертый сезон «Сексуального просвещения», «Континенталь», двенадцатый сезон «Американской истории ужасов» и другое
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Стриминговые сервисы на этой неделе предлагают не только самим отправиться на Марс, но и увезти в Казахстан Жигули, причем не простые, а золотые! Кроме того, можно спасти мир (и родителей заодно), а если хочется острых ощущений, то можно взять штурмом отель, который битком набит лучшими в мире киллерами.

Четвертый сезон «Сексуального просвещения» от «Нетфликс»

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Стартовал сезон 21 сентября и рекомендуется к просмотру всем, у кого это нетерпение, немного приправленное грустью - кто ждет, чем же закончится любимый сериал.

После того как был закрыт Мурдейл, старые герои отправляются в новую школу — это дает старт сезону.

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В непривычном месте они сталкиваются со всеми «прелестями» социализации, особенно сложно приходится Эйми, которая осталась без верной подружки — та уехала в Америку. И при этом в первый раз за долгое время у нее нет и пары. Сможет ли она измениться? И что станет с Мэйв и Отисом? оставшиеся серии дадут ответы на все эти вопросы. Ответ будет интересным, особенно с учетом того, что Мэйв теперь учится в университете Уолласа, престижном заведении, где ее наставником является сам Томас Моллой, известный писатель.

В последнем сезоне, кроме главных персонажей, зрители снова смогут увидеть маму Отиса в исполнении Джиллиан Андерсон, а вот Оливия, Ола и Лили больше не вернутся к поклонникам.

«Континенталь» — Джон Уик без Джона Уика

Мини-сериал входит в ту же вселенную, что и все части «Джона Уика», но пытается доказать зрителю, что и без Киану Ривза проект может быть жизнеспособным. Эта часть является приквелом к собственно «Джону Уику» и рассказывает историю из семидесятых. В городе проходит «санитарная забастовка», так что его постепенно заваливает мусором. А Уинстон Скотт пока не имеет полной власти над ассасинами, какую обретет сорок лет спустя — в конце концов, он просто еще молод. Но для того чтобы выжить, ему необходимо сделать две вещи — захватить отель «Континенталь», который является обителью наемников, и взглянуть в глаза своему прошлому. Что из этого сложнее — неизвестно.

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Изначально Чад Стахельски, который является главным постановщиком франшизы, должен был заняться и «Континенталем», но в итоге вышло по-другому — вторую серию доверили Шарлотте Брендсторм, а первую и последнюю снял Альберт Хьюз. Колин Вуделл получил роль молодого Уинстона Скотта, также в проекте появится Мэл Гибсон — о его персонаже известно только то, что его зовут Кормак. Интересно, что место шоураннера отдали человеку, специализацией которого являются комедийные проекты — это Грег Кулидж.

Двенадцатый сезон «Американской истории ужасов»

Стартовал он 20 сентября и понравится всем, кто любит попугаться. Причем новый сезон будет двухчастный — разделить его пришлось из-за того, что профессиональные гильдии в Голливуде бастовали, а это значит, что вторая половина сезона выйдет уже в 2024 году.

На создание 12 сезона автором вдохновила Даниэль Валентайн, а точнее, ее роман «Интересное положение». Молодая актриса в интересном положении по каким-то причинам уверена в существовании заговора, который направлен на то, чтобы ее ребенок не родился. Из-за постоянной тревоги у нее случается выкидыш, но она все равно чувствует, что ребенок внутри шевелится…

Перезапуск «Детей шпионов» — «Армагеддон»

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На самом деле франшизе не так много лет — первый фильм Роберт Родригес снял всего двадцать лет назад. Несмотря на то что четвертую часть оценили как самую слабую, в целом франшиза всем нравилась.

Однако теперь перезапуск франшизы "Дети шпионов" состоялся — по крайней мере, пятый фильм предполагает такую попытку. Главные «взрослые» роли в нем сыграют Закари Ливай и Джина Родригес, а также ожидается камео от самого режиссера.

Что касается сюжета, то он явно вдохновлен третьей и первой частями — дети легендарных шпионов помогают (естественно, невольно) главному злодею. Он запускает некий компьютерный вирус, который позволяет не просто контролировать технологии, но и, например, выпускать монстров из компьютерных игр в реальный мир. Детки понимают, что ситуацию нужно исправлять, а это значит, что им самим придется примерить на себя шпионские костюмы — в прямом и переносном смысле. А для того чтобы спасти родителей, нужно отправиться в компьютерную игру.

«Лада Голд» — союз криминальной комедии и Павла Прилучного

Посмотреть, что из него вышло, можно будет уже с 21 сентября на «Иви». История рассказывает о криминальном авторитете с говорящим погонялом Мидас, который в девяностые годы обманул паханов и потратил общак на «Ладу», но не привычную всем машину, а отлитую из чистого золота. Но никуда он на ней не ездил— машина осталась стоять у местного милиционера Огурцова, который прищучил Мидаса и забрал тачку себе.

Проходит много лет, внук мента Паша находит сокровище в дедовом гараже. Воля судьбы сводит его с Артуром, внуком Мидаса — и они отправляются в путешествие, подальше от бандитов, которые тоже узнали о существовании золотой «Лады».

Сериал был благосклонно принят прессой и зрителями, которые отметили много плюсов.

«Кибердеревня» — еще один российский проект

Он снят в стиле комедийного сай-фай. Он создан на основе роликов на Ютубе, где автор фантазировал о России будущего.

История рассказывает про зажиточного марсианского фермера Ивана, который живет на Марсе, но вынужден вернуться на Землю, чтобы спасти планету, с которой вышло человечество.

«Жанна Дюбарри» — возвращение Джонни Деппа

Выигранное в суде дело против бывшей супруги помогло Деппу вернуться в большое кино — в фильме «Жанна Дюбарри» он играет короля, очарованного прелестной куртизанкой из рабочей среды. Причем очарованного настолько, что он представляет простолюдинку ко двору, что в те времена было просто недопустимо.

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Костюмная драма не удивляет зрителей какими-то особыми изысками и выходом за пределы жанра, но выглядит более чем достойно.

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