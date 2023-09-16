Хочется верить что фильм получится годный, тем более что скорее всего будет запланировано сразу 4 части.

“Дети шпионов: Армагеддон” позиционируется как семейное кино - и “Нетфликс” наконец-то показали всем фанатам его полноценный трейлер. Неизменный Роберт Родригес, который был режиссером и сценаристом предыдущих частей, остается в своем репертуаре. Эта картина заявлена как перезапуск популярной тетралогии, так что это, скорее всего, только первый фильм из четырех.

В новом «Армагеддоне» - новые герои, это очередная пара детей, которые не рвались, но все равно вынуждены спасать мир. Пэтти и Тони — настоящие дети шпионов, поскольку родители “работают” агентами строгой секретности с приставкой “супер”, они - самые лучшие на планете. И тут их отпрыски помогают могущественному злодею исполнить разработанный им коварный план, хотя и не специально. Теперь брат и сестра должны очень постараться, чтобы исправить свою ошибку, ведь она может дорого обойтись человечеству. Для этого они могут сделать только одно - пойти по стопам своих родителей и стать супершпионами. Правда, у них на это не так уж много времени, но детки-то способные.

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Захари Ливай и Джина Родригес получили в новом фильме серии главные роли - и, к слову, отлично с ними справились. К ним присоединились Эверли Карганилья, Коннор Эстерсон, Билли Магнуссен, а также Д. Дж. Котрона.

Если судить по трейлеру, то зрителя ожидаемо ждут приятные экшен-сцены и много юмора. Очень надеемся что юмор будет годным и адаптированным под нашего зрителя. Дети и их мамы-папы по-прежнему невероятно забавно работают друг с другом так, что поклонники оригинальной серии точно не останутся обиженными. Но им также наверняка понравится такая яркая черта современного шпионского кино, как использование гаджетов в разнообразных шпионских целях - в этом смысле Тони и Пэтти являются типичными современными подростками, не расстающимися с телефоном.

Уже 22 сентября на “Нетфликсе” можно и нужно ждать горячую новинку.