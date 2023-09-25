Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Каким в итоге получился сериал Ван-Пис
В его основе которого лежит самая продаваемая манга.

реклама

В последний день августа Netflix представил зрителям live-action-адаптацию японской книги «Ван-Пис», в которой рассказывается про пирата Манки Д. Луффи и его друзей. Создателем манги является Эйитиро Ода. Предыдущие экранизации, например, «Ковбой Бипоп», не набирали популярности, но Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда не сдались и рискнули попробовать снова.

реклама

«Ван-Пис» – является сёнэн-мангой (для молодых людей до 18 лет), написанная и получившая впоследствии иллюстрацию от Эйитиро Оды. Сериал стартовал в 1997 г. и длится вплоть до наших дней. В этот период выпущено 106 японских книг. «Ван-Пис» считается наилучшим изданием Shueisha, потому что эта манга-самая продаваемая, а ее тираж скоро достигнет 5 млн экземпляров по всему миру. Кстати, мы уже писали об актерах сериала.

Через несколько лет, а именно в 1999-м, студия Toei Animation решила выпустить сериал в стиле аниме. Этот сериал по манге имеет более, чем 1 тыс. серий и еженедельно выходит в субботу и воскресенье.

Также эта манга имеет и фильмы, а релиз вышедшего год назад One Piece Film: Red собрал 246,5 миллиона долларов во всем мире. Этот фильм вошел в топ шесть самых продаваемых фильмов в Японии за всю историю японского кино.


Иным образом, это бум в сфере медиа, который производит много контента по сей день. Главным героем манги является Манки Д. Луффи. Этот обычный парень мечтает быть королем пиратов и поймать большой куш. Парень обладает суперспобностью: его конечности имеют свойства растягиваться словно резина. Главный герой готов на все,чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Для своего необычайного путешествия он смог найти экипаж, который состоял из таких же удивительных и сильных союзников. Вместе они поплыли на поиски приключений на Гранд- Лайн. С ними были и Ророноа Зоро, навигатор Нами, снайпер Усопп и повар Санджи.

Эта команда обладает сильными качествами и проживает каждый день как последний.

Любовь читателей манга получила, когда стала выпускаться в японском журнале Weekly Shonen Jump. Юные чтецы могли почувствовать себя в роли пиратов вместе с этой командой и отправиться на поиски сокровищ. Аниме никого не оставляло равнодушным благодаря позитиву и отзывчивости героев. Персонажи не могли принять реальный мир и поэтому они начали создавать свой уникальный. Именно это и завлекало читателей.

Уже в 2004 году все с нетерпением ждали выхода новых серий аниме. Люди знали сюжет японских книг «Ван-Пис», «Наруто» и «Блич». В это время все знали о «Большой тройке» аниме, ведь у них появилась большая популярность. В отличие от 80-х и 90-х годов все ожидали множество серий, а не фильм.

Двадцать лет назад японская культура не имела такой популярности как в настоящее время. Любителей аниме считали странными и не воспринимали всерьез. Но сейчас все изменилось. Почти каждый человек смотрит аниме или читает мангу. Для просмотра аниме даже создана специальная платформа. Netflix стал выпускать аниме по собственным сериалам. Но адаптации от Netflix не всегда подвергаются положительной критике от истинных фанатов. Например, японская анимация «Ковбой Бипоп» оказалась провальной. Это было связано с тем, что адаптации Netflix следуют западным взглядам, что не соответствует взглядам Японии. Хотя то, что «Ковбой Бипоп» является трендом в японской культуре и удовлетворяет многие интересы аудитории Европы благодаря космическому сеттингу, джазовой музыки и ярким героям, шоу по-прежнему было создано для востока. Несмотря на то, что Netflix не имел проблем с финансированием, экранизация не набрала популярность. Вероятно, проблема заключается в подходе продюсера к рассказыванию событий. Хорошим примером является "Ведьмак", который был адаптирован Лорен Шмидт Хиссрих. Она очень отошла от мировых тенденций Анджея Сапковского и даже не прислушалась к мнению фанатов. "Ковбой Бибоп" оказался в похожей ситуации, поэтому все боялись экранизации "Ван Пис". Луффи более знаком зрителям, чем Геральта, так что Netflix имел большие риски быть полностью раздавленным под тяжестью негатива фанатов и критиков.

В экранизации манги «Ван-Пис» участвовал Эйитиро Ода — создатель. Это помогло избежать сильных изменений в сюжете. Эйтиро Ода делился процессом работы над аниме и убеждал фанатов, что серии не выйдут на экранах, пока он полностью не будет доволен картинкой. За создателем всегда было последнее слово. Сериал раскрывает каждого героя отдельно, подмечая различные тонкие детали манги.

Благодаря анимации герои раскрываются с более человечной стороны.

Все-таки Netflix был нацелен на американских фанатов, поэтому Санджи видится зрителем более взрослым, Зоро – мрачным , а Нами – спокойной.

Экранизация «Ван-Пис» получила большой успех. 82% критиков одобрили ее, а большинство фанатов дали положительный отзыв. Не зря Эйтиро Ода заставлял переснимать некоторые моменты по несколько раз.

Фанаты выставляют видео про мангу на популярной платформе TikTok, где говорят об успехе экранизации. Таким образом, экранизация манги может быть успешной, главное — прислушиваться к фанатам и не отходить от сюжетной линии.

Каждому стоит посмотреть «Ван-Пис», чтобы увидеть улыбку Луффи, зеленоголового Зоро и клоуна Багги.

Для фанатов были оставлены пасхалки, которые зрители могут найти в этой адаптации, несмотря на то, что уклон «Ван-Пис» делался на западную аудиторию.

В будущем стоит ожидать и адаптацию Дресс Розы, которую так ждут зрители, и множество сезонов аниме.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


#кино #фильмы #сериалы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Оппенгеймер» получил звание одного из самых кассовых биографических фильмов в истории
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
31
В Сети появились кадры эвакуации подбитого Leopard 2A4 с поля боя
5
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
6
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
8
В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
3
The Economist: На Западе не были готовы к затяжной борьбе Украины с Россией
13
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
5
Управляемые ИИ дроны могут скоро появиться на полях сражений
1
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
5
Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base
+
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
+
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Android 14 позволяет пользователям Pixel менять ярлыки на экранах блокировки
1
Камера Pixel 8 получила искусственный интеллект для смены лиц и редактор Magic Editor
+
Компания AMD выпустила долгожданное обновление своего драйвера Radeon Vulkan
2
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
+

Популярные статьи

Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
32
Переезд из Node 202 в NR200P
53
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
34
Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
3
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
15
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1
Обзор игры Brothers in Arms Road to hill 30. Часть 2
+
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
+
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
+

Сейчас обсуждают

Владимир Ерзакович
06:24
Для начала необходимо избавиться от бездельников мигрантов из средней азии-это таджики и узбеки,которые в России все сидят в бизнесе и уже потом привлекать рабочих из северной Кореи и осуждённых за м...
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
Алексей Каверин
06:18
Старый процессор на устаревшую платформу am4. С чего это он вдруг такой дешёвый? Вот ведь загадка.
Ryzen 7 7800X3D продолжает оставаться самым продаваемым CPU в немецкой рознице — Intel в топ-5 нет
VRoman
06:16
"Почти сделал ошибку - утром было +10 С. Хотел бежать в легкой куртке или флиске, но в последний момент в раздевалке не стал её брать, когда увидел, что большинство бежит в майках или футболках с коро...
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
nukemall
06:06
Решение совершенно обычное, ещё в 70-х годах прошлого века в СССР стали гастарбайтеров из Северной Кореи и Вьетнама завозить, не только на стройки, но и на промышленные предприятия где рабочих тоже не...
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
VRoman
05:55
Запросто. Поверь. Когда за 40 лет вес так просто не сбросить. На велике 50 км в день - это легко и просто. Для меня это чуть больше 1,5 часов со средней скоростью 30 км\ч. Мне от такой ежедневной нагр...
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
VRoman
05:46
"Во время тренировок не ел и не пил ничего" - как тебя только сердечный приступ не хватил от обезвоживания? Я свой первый и единственный приступ получил в 15 лет, когда ездил на велике 47км в деревню ...
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
Никита Андреев
05:32
К сожалению этот спор не имеет значения т.к. каждый автор приводит конкретные случаи где тот или иной производитель был лучше другого, трактуя это в свою пользу. Но в конечном счете выходит так что об...
За что в интернете не любят "нефанатов"
Лев корл
04:28
Уж запретили бы, что ли А то все обещають и обещають))))
Продажи новых iPhone 15 в России начнутся 22 сентября
𝓞𝓷𝓮 𝓢𝓲𝓰𝓷𝓪𝓽𝓾𝓻𝓮
04:19
Это простите свинство не только заявлять об этом миру. Но и утверждать о том что этот человек был собственником документа Paper to Paper. Я делал его лично своими руками. Два года говорю об этом миру ...
Судья Верховного суда Лондона подтвердил решение о Bitcoin.org
Lexagon
04:16
Так от прикосновения или от Apple?
iPhone 15 от Apple может менять цвет корпуса от прикосновения пальцами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем