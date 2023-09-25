В его основе которого лежит самая продаваемая манга.

В последний день августа Netflix представил зрителям live-action-адаптацию японской книги «Ван-Пис», в которой рассказывается про пирата Манки Д. Луффи и его друзей. Создателем манги является Эйитиро Ода. Предыдущие экранизации, например, «Ковбой Бипоп», не набирали популярности, но Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда не сдались и рискнули попробовать снова.

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«Ван-Пис» – является сёнэн-мангой (для молодых людей до 18 лет), написанная и получившая впоследствии иллюстрацию от Эйитиро Оды. Сериал стартовал в 1997 г. и длится вплоть до наших дней. В этот период выпущено 106 японских книг. «Ван-Пис» считается наилучшим изданием Shueisha, потому что эта манга-самая продаваемая, а ее тираж скоро достигнет 5 млн экземпляров по всему миру. Кстати, мы уже писали об актерах сериала.

Через несколько лет, а именно в 1999-м, студия Toei Animation решила выпустить сериал в стиле аниме. Этот сериал по манге имеет более, чем 1 тыс. серий и еженедельно выходит в субботу и воскресенье.

Также эта манга имеет и фильмы, а релиз вышедшего год назад One Piece Film: Red собрал 246,5 миллиона долларов во всем мире. Этот фильм вошел в топ шесть самых продаваемых фильмов в Японии за всю историю японского кино.





Иным образом, это бум в сфере медиа, который производит много контента по сей день. Главным героем манги является Манки Д. Луффи. Этот обычный парень мечтает быть королем пиратов и поймать большой куш. Парень обладает суперспобностью: его конечности имеют свойства растягиваться словно резина. Главный герой готов на все,чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Для своего необычайного путешествия он смог найти экипаж, который состоял из таких же удивительных и сильных союзников. Вместе они поплыли на поиски приключений на Гранд- Лайн. С ними были и Ророноа Зоро, навигатор Нами, снайпер Усопп и повар Санджи.

Эта команда обладает сильными качествами и проживает каждый день как последний.

Любовь читателей манга получила, когда стала выпускаться в японском журнале Weekly Shonen Jump. Юные чтецы могли почувствовать себя в роли пиратов вместе с этой командой и отправиться на поиски сокровищ. Аниме никого не оставляло равнодушным благодаря позитиву и отзывчивости героев. Персонажи не могли принять реальный мир и поэтому они начали создавать свой уникальный. Именно это и завлекало читателей.

Уже в 2004 году все с нетерпением ждали выхода новых серий аниме. Люди знали сюжет японских книг «Ван-Пис», «Наруто» и «Блич». В это время все знали о «Большой тройке» аниме, ведь у них появилась большая популярность. В отличие от 80-х и 90-х годов все ожидали множество серий, а не фильм.

Двадцать лет назад японская культура не имела такой популярности как в настоящее время. Любителей аниме считали странными и не воспринимали всерьез. Но сейчас все изменилось. Почти каждый человек смотрит аниме или читает мангу. Для просмотра аниме даже создана специальная платформа. Netflix стал выпускать аниме по собственным сериалам. Но адаптации от Netflix не всегда подвергаются положительной критике от истинных фанатов. Например, японская анимация «Ковбой Бипоп» оказалась провальной. Это было связано с тем, что адаптации Netflix следуют западным взглядам, что не соответствует взглядам Японии. Хотя то, что «Ковбой Бипоп» является трендом в японской культуре и удовлетворяет многие интересы аудитории Европы благодаря космическому сеттингу, джазовой музыки и ярким героям, шоу по-прежнему было создано для востока. Несмотря на то, что Netflix не имел проблем с финансированием, экранизация не набрала популярность. Вероятно, проблема заключается в подходе продюсера к рассказыванию событий. Хорошим примером является "Ведьмак", который был адаптирован Лорен Шмидт Хиссрих. Она очень отошла от мировых тенденций Анджея Сапковского и даже не прислушалась к мнению фанатов. "Ковбой Бибоп" оказался в похожей ситуации, поэтому все боялись экранизации "Ван Пис". Луффи более знаком зрителям, чем Геральта, так что Netflix имел большие риски быть полностью раздавленным под тяжестью негатива фанатов и критиков.

В экранизации манги «Ван-Пис» участвовал Эйитиро Ода — создатель. Это помогло избежать сильных изменений в сюжете. Эйтиро Ода делился процессом работы над аниме и убеждал фанатов, что серии не выйдут на экранах, пока он полностью не будет доволен картинкой. За создателем всегда было последнее слово. Сериал раскрывает каждого героя отдельно, подмечая различные тонкие детали манги.

Благодаря анимации герои раскрываются с более человечной стороны.

Все-таки Netflix был нацелен на американских фанатов, поэтому Санджи видится зрителем более взрослым, Зоро – мрачным , а Нами – спокойной.

Экранизация «Ван-Пис» получила большой успех. 82% критиков одобрили ее, а большинство фанатов дали положительный отзыв. Не зря Эйтиро Ода заставлял переснимать некоторые моменты по несколько раз.

Фанаты выставляют видео про мангу на популярной платформе TikTok, где говорят об успехе экранизации. Таким образом, экранизация манги может быть успешной, главное — прислушиваться к фанатам и не отходить от сюжетной линии.

Каждому стоит посмотреть «Ван-Пис», чтобы увидеть улыбку Луффи, зеленоголового Зоро и клоуна Багги.

Для фанатов были оставлены пасхалки, которые зрители могут найти в этой адаптации, несмотря на то, что уклон «Ван-Пис» делался на западную аудиторию.

В будущем стоит ожидать и адаптацию Дресс Розы, которую так ждут зрители, и множество сезонов аниме.

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