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Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
Давайте познакомимся с персонажами нашумевшего сериала.

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Всех нижеописанных замечательных профессионалов желательно запомнить, ведь вскоре они будут поражать выходом популярной манги «Ван-Пис». Сериал успел поразить всех своим интересным сюжетом и прекрасной игрой персонажей. Как же проходила жизнь персонажей кинокартины?

Иньяки Годой

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Малыш появился на свет в семье любящих родителей в конце августа 2003 года. Место его рождения — Мексика. Как и его герой в известной экранизации, мальчик с самого детства был активным ребенком. Его отдали обучаться спорту и музыке. В свои 9 лет мальчик понял, что мечтает стать актером. К тому периоду он успел уже сыграть во многих спектаклях.

Уже через 2 года ему посчастливилось сыграть в популярном испанском сериале. После этого было еще много удачных работ. Именно они стали путеводной звездой парня к главной роли в «Несовершенных», а затем и в легендарном «Ван-Пис». Эта нашумевшая кинокартина стала лучшим событием в жизни актера. Сейчас ничего не слышно о новых проектах, вероятно, харизматичный юноша, несомненно, сможет достичь невероятных высот.

Макэню

Маэда Макэню появился на свет в ноябре 1996 года. Его родина - Лос-Анджелес. С самого детства он даже не сомневался в своем предназначении, в отличие от предыдущего персонажа. Все это потому что его отец Сонни Тиба известный актер.

Его можно узнать по главным ролям в боевиках «Убить Билла» и «Обреченный на одиночество». С самого детства Маэда влюбился в карате, гимнастику, музыку и конное искусство. Папа брал мальчика на съемки с юного возраста. А уже будучи подростком, начали поступать первые личные предложения об участии в сериалах. Еще до «Ван-Пис» он успел сыграть в великолепных «Яркая чихая», «Тихоокеанский рубеж – 2», а также в дорамах «Смертельный поцелуй» и «Убийства по удаленке». Поэтому, когда он получил роль, актер уже успел стать популярным. На сегодняшний день он стал известным на весь мир благодаря легендарному сериалу.

Эмили Радд

Девочка появилась на свет в конце февраля 1993 года в Соединенных Штатах. С раннего возраста она начала искать себя в театральном искусстве.

Окончив школьное обучение, Эмили стала студенткой колледжа культуры. Для достижения своей мечты девушка перебралась в Лос-Анджелес. Именно там она получила первые роли в короткометражках. После чего Радд начали звать в такие популярные картины, как «Электрические сны Филипа К. Дика», «Романовы», «Охотники» и «Романовы». Но первой известной ролью стало участие в сериале «Улица страха». Естественно, самый большой рост актрисы произошел благодаря роли в «Ван-Пис». Именно она стала самой любимой для актрисы, ведь она сама обожает эти жанры.

Джейкоб Гибсон

Мальчик появился на свет в середине июля 1996 года на Ямайке. Окончив школьное обучение, переехал в Калифорнию, чтобы поступить в институт культуры и искусств.

Это прекрасное место для развития творческих способностей. Там Джейкоб получил отличное образование и начал отличную карьеру. Он сыграл в сериалах «Анатомия страсти», «Ординатор» и «Настоящий рэп». Но наибольшую популярность актеру также принесла роль в «Ван-Пис». Кроме фильмов, вторая любовь Гибсона – музыка.

Таз Скайлар

Тарек родился зимой 1995 года на Канарских островах. У него было два паспорта, так как родители были жителями Испании и Великобритании. Кроме того, от мамы с папой он получил невероятную внешность. В отличие от коллег, Таз никогда не мечтал об актерской карьере.

Скайлар переехал в Великобританию, чтобы стать военным. Однако из-за травмы головы после аварии, он не прошел по состоянию здоровья. Чтобы восстановиться, парень начал съемки в короткометражках, а уже в 23 года решил попробовать себя в качестве режиссера. Парень сыграл в фильмах «Точка кипения» и «Злодей». Но наибольшую популярность принес «Ван-Пис». После этой роли его уже пригласили во множество новых проектов.

Джефф Уорд

30 декабря 1986 года в Вашингтоне родился малыш, родители которого назвали Уорд. Мальчик учился в одном классе с популярным актером Майлзом Теллером.

Среди всех участников «Ван-Пис», у Джеффа самая насыщенная фильмография. Прорывной ролью для парня стала игра в кинокартине «Пропавшие девушки Мэнсона». Поэтому играть опасных парней ему привычно.

Питер Гадиот

Актер родился 2 января 1986 года в Великобритании. Его мама родом из Мексики, поэтому малыш знал не только английский, но и испанский. С самого детства мальчик любил футбол и мечтал стать известным игроком.

Однако, будучи подростком, Питер стал увлекаться театром и играть в школьных постановках. Окончив в школу, он поступил в драматический университет в Лондоне. Там училось множество известных актеров. Впервые Гадиоту принес славу сериал «Однажды в стране чудес». Наибольшую популярность принесла роль в кинокартине «Ван-Пис». Кроме того, мужчина ярый борец против насилия и торговли людьми.

Стивен Джон Уорд

Малыш родился в начале лета 1990 года в Южной Африке. Стивен мечтал стать актером. Окончив школу, отучился в Академии драматических искусств. После чего стал актером театральных постановок. Вначале ему давали только эпизодические роли.

Однако потом посчастливилось сыграть в легендарном «Ван-Пис». Стивен успел найти свою любовь перед успехом. Он женат на журналистке Валери Робинсон. Недавно их семья расширилась и родилась прелестная малышка, которая каждый день радует своего отца. Сейчас ничего не известно о том, в каких проектах планирует сниматься актер. Но, наверняка его ждет отличная актерская карьера.

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А какие актеры сериала "Ван-Пис" вам запомнились больше и почему?

#кино #фильмы
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