«Континенталь» - это мини-сериал в жанре триллер, который является небольшим продолжением к «Джону Уику». «Джон Уик» является одной из самых кассовых франшиз. Сборы составили более миллиарда долларов во всем мире.

Известно,что события берут начало еще до Джона Уика. Отель был важным местом для наемников и других представителей криминального мира. В кухне этого отеля многие убийцы лечились и пополняли припасы, а также могли переждать охоту на себя или получить новое задание. На территории был один важный закон, который гласил, что убивать в отеле нельзя. Те, кто нарушал запрет, были изгнаны и за ними велась охота. Джон Уик в конце второй части ослушался и отправился в побег.

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Студия Lionsgate продюсирует «Континенталь». Сериал в скором времени выйдет на платформе Peacock. Первая серия выйдет уже 22 сентября. Она будет называться «Братья по оружию - ночь первая». Вторая серия «Верность хозяину - ночь вторая» запланирована на 29 сентября, а третья «Театр боли — ночь третья» - на 6 октября.

Необычная история, которая развернулась вокруг наемных убийц, была представлена еще в 2017 году, тогда и вышла вторая часть «Джона Уика». И вот спустя долгое время зрителям дали возможность окунуться в эту историю. На этот раз нам обещают всего три серии, которые будут идти полтора часа.





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Свое начало история берет в 70-х годах прошедшего века, когда происходила санитарная забастовка. Американские улицы погрязли в огромном количестве мусора, а Нью-Йорк страдал от кланов мафиози. Сюжет включает в себя не только придуманный автором мир, но и события из истории.

Главную роль забрал Колин Вуделл, который сыграет роль Уинстона Скотта, управленца в отеле «Континенталь». События начинаются с того, что молодой Уинстон Скотт впервые попал в отель, чтобы разобраться с настоящим владельцем Кормаком, которого сыграл Мэл Гибсон. Брат главного героя украл очень важный предмет, который бы хотели заполучить многие люди из преступного мира. Кормак просит Скотта отыскать украденный предмет, а то им обоим придется несладко. Герою придется окунуться в мир криминала, жестокости и опасностей.

Хоть в отеле и стоит запрет на драки, но трейлер начинается именно с этого. Это наталкивает на мысль, что в то время отел был не защищен, и именно драка сподвигла к этому решению.

Уинстон стоит в центре всей этой истории, что может означать восхождение к власти над отелем. Зрителей ждет невероятная борьба с Кормаком.

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Проявление Харина ставит новый оборот во всей истории. Вероятно, Уинстон и Харон станут неплохими партнерами с дружескими отношениями, ведь именно между ними ожидается основное развитие событий сериала.

Изначально задуманная история должна была предстать перед нами в виде трилогии, но получилось так, что это стало целым сериалом.

Дэвид Литч и Чад Стахелски, которые были авторами этой истории и постановщиками гениальных трюков, передали свое дело другим режиссерам. Создатель «Книга Илая» и «Из ада», где в главной роли был Джонни Депп, принял участие в первой и последней сериях.

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Шарлотта Брандстром, которая работала над «Ведьмак», «Чужак» и «Консультант», приняла участие во втором эпизоде. Автор всех трех эпизодов Дерек Колстад работал над сценарием.

Лэнс Реддик, который играл роль Харона, умер в этом году из-за болезни сердца. Его роль исполнит Айомиде Адеган, который впервые примет участие в фильмах.

Поэтому на молодого парня возложена невероятно большая ответственность и надежды за исполнение роли консьержа отеля. Уже после «Джона Уика» он будет участвовать в новом проекте, дата выхода которого назначена на ноябрь.

Кроме Уинстона Скотта и Харона знакомых лиц среди актеров зрителям увидеть не получится. Киану Ривз, который играет Джона Уика, не смог сняться в сериале из-за времени его действия. В 70-х годах Джон только пошел в школу. Но в сцене после титров Уик может появиться.

Пока неизвестно будет ли второй сезон приквела «Континенталь». Но вселенная «Джона Уика» все равно будет становиться все больше и больше. Новая часть «Джона Уика» сейчас находится на стадии разработки. Дата выхода пятой части пока неизвестна. А вот «Балерина», где главную роль исполнит Ана де Армас, которая была номинирована на премию «Оскар», выходит летом в 2024 году. Сюжет картины крутится вокруг выпускницы нелегальной школы русского балета. Там она готовилась к своей работе. Сюжет завязан на мести героини. Наемная убийца Руни готова к охоте за теми, кто отобрал у нее самых важных людей. На экране мы увидим Киану Ривза, Иэн Макшейн и Нормана Риудс.

Возможно, будет также продолжение и оригинальной франшизы. Оказывается, Киану Ривз просил убить своего героя в финале четвертого фильма, но создатели решили оставить шанс на его возвращение.





В сети уже начали появляться первые рецензии на сериал «Континенталь». К сожалению, многим зрителям данный фильм не понравился. Если изучить отзывы, то можно понять, что «Континенталь» получился не очень хорошим.

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Критики пишут, что в шоу мало экшена и сцен с драками, персонажи неинтересные. На сайте Rotten Tomatoes у этого сериала рейтинг составляет всего 54% на основе 41 рецензии. Зрители считают, что если вы истинный фанат «Джона Уика» и соскучились по данной вселенной, то, скорее всего, шоу вам понравится. Но в остальном оно намного хуже, чем оригинал.