Постановщик поведал о тональности фильма.

Готовится к выходу новая часть Дэдпула. Фильм о супергерое в красном костюмчике давно стал культовым, и его продолжение обещает быть ничуть не хуже оригинальных версий. Более того, "Дэдпул 3" возвращается к классическим канонам и объединяет сразу несколько кино-вселенных: Люди Икс и Марвел (с Дедпулом). Помимо главного героя, здесь появится и парень Росомаха из мутантов людей икс. Звёздная пара красавчиков (Райан Рейнольдс и Хью Джекман) станет по-настоящему щедрым подарком для всех ценителей супергеройского жанра. Увидеть их вместе на экране, да ещё в своих классических амплуа, смело дерущихся друг с другом и выполняющих всевозможные приключения - это ли не мечта фаната.

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Пока что фильм ещё в процессе создания, по словам режиссёра Шона Леви, отснято где-то половина материала. Но уже готовые кадры стали предметом бурного обсуждения в сети, как среди фанатов фильма, так и среди читателей комиксов о Дедпуле. В самой картине будет, как всегда, много драйва, плоского юмора, показной свирепости боевых сцен и других фирменных штучек вселенной Марвел.

Остаётся только дождаться следующего года и оценить картину, которая позиционируется как главная супергеройская лента 2024-го. Стоит отметить, что авторы на сей раз постарались досконально сберечь баланс между различными сюжетными линиями, причём сразу двух кино-вселенных, и не грешить традиционными нелепыми несостыковками из сиквелов. На сей раз создаётся действительно качественный ремейк-продолжение, где будет место и новым приключениям героев, и выдержан весь классический облик Дедпула.

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Кстати, съёмки картины проходили в условиях забастовки гильдии киноактёров США, что несколько затормозило создание фильма. Тем не менее ещё до этих событий удалось отснять значительную часть материала, и теперь съёмочная группа с нетерпением ждёт продолжения работ. Именно потрясающая игра Рейнольдса и Джекмана привлекают к этому кино столько внимания, создавая невероятную химию между ними, а также возможность создавать настоящее мужское кино, со множеством жёстких битв и противостояния характеров. Фильм создаётся сразу на двух студиях -Дисней и Марвел, которые здесь выступили как партнёры.