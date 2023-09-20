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Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"

Подобрали для вас сериалы, которые наделали много шума.
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Разве сериал может оскорбить? Оказывается, да - и “Нетфликс” точно знает, как это сделать. По крайней мере, у него получилось сделать это целых девять раз.

“Ненасытная” стала сериалом с высокими рейтингами, но его все равно пришлось закрыть после второго сезона из-за многочисленных споров. Сериал, основанный на истории о старшекласснице, которая стремительно худеет, ожидаемо обвинили в фэтшейминге. Кроме того, обиженные решили, что людям с расстройствами пищевого поведения его тоже смотреть не стоит. У этой комедии, несмотря на достаточно узнаваемые голливудские штампы, достаточно неоднозначный посыл, это стоит признать. дело в том, что в “шедеврах” Голливуда похудение и стремление добиться физической привлекательности подается как личный выбор героини.

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В сериале “Ненасытная” посыл другой: выясняется, что человек с лишним весом может быть только аутсайдером, поэтому у него есть единственный выход - надо худеть, причем желание самого человека значения не имеет. После того, как количество подписей в петиции за закрытие сериала перевалило за сто тысяч, его.. закрыли.

А вот сериал “Корона”, тоже вызвавший неоднозначную реакцию, живет и здравствует.

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Потому что он разгневал не общественность, а всего лишь членов британской королевской семьи, которым не понравилось, как изображена жизнь королевы Елизаветы. Снимать сериал о человеке, который еще жив (на тот момент) - это всегда непросто. Второй скандал возник из-за сексизма в профессии, но его удалось замять, сравняв актерские гонорары.

Сериал “Бу, сучка!”, а точнее, его название, вызвало ожидаемый эффект - волну интереса, несмотря на явно вторичный сюжет и общую инфантильность.

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Если бы не провокационное название, история двух школьниц, одна из которых стала призраком, вряд ли бы вызвала интерес даже у подростковой аудитории, на которую и была рассчитана.

“Ведьмак” был одним из самых ожидаемых сериалов от “Нетфликс”. Задолго до его выхода поклонники оригинальных произведений Сапковского и игры от СДПР обсуждали кандидатов на главные роли, гадали о сюжете и ждали, ждали. На фоне таких ожиданий разочарование стало просто оглушительным.

Уже с первых серий стало понятно, что никакого любимого всеми колорита и юмора не будет, зато будут афроамериканцы - и это в средневековой-то Европе. Актриса, которая должна была сыграть прекрасную и соблазнительно. Йенифер почему-то превратилась в смуглую индианку, а княжна Цирилла, подросток по канону и сюжету, предстала перед зрителями этакой явно переспелой девицей.

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Понравилась фанатам только игра Генри Кавилла (позже благополучно сериал покинувшего) и неплохая визуальная составляющая. Кстати, как-то сценариста Ведьмака обвинили в незнании первоисточника.

Комедийный триллер с длинным и плохо запоминающимся названием “Женщина в доме напротив девушки в окне” прожил один сезон.

Он должен был бы стать чем-то вроде стеба над современными детективными историями, но что-то пошло не так. Точнее, не так пошло все, от плоского юмора до тотальной сюжетной путаницы. Ко всему этому добавились издевательства над людьми с зависимостью и романтизация алкоголизма. Короче, в итоге вышло совсем не весело, так что сериал пришлось сворачивать, причем в спешке.

Несмотря на то, что сериал “Большой рот” - это анимация, его тоже закрыли. История рассказывает об обычных американских подростках, которые в пубертатный период начинают видеть “гормональных монстров”, которые внушают им пошлые мысли и толкают на разнообразные поступки.

Должно было выйти смешно (наверное) вышло просто пошло и мерзко, так что сериал вызывает исключительно тошноту. Правда, как он при этом смог продержаться шесть сезонов и получить продление на седьмой - это интересный вопрос. Хотя надо сказать, что сериал изначально был рассчитан на взрослую аудиторию, о чем говорит и его рейтинг.

А вот сериалу “Джинн” совсем не повезло - он задел ортодоксальных мусульман, которые не стали скрывать свой негатив. Это был первый сериал на арабском языке, который снял стриминговый сервис.

Но при этом поведение подростков коренным образом отличается от того, что принято в мусульманских семьях. Главная героиня вызывающе одевается - и у нее роман с двумя разными парнями! Национальный фольклор тоже обыгрывается без должного почтения - например, джинн совершает убийство.

Что касается !Парфюмера”, то он тоже не вызвал у зрителей восторга - вместо нуарной и очень красивой адаптации. которую все ждали, получилось очередное современное переложение.

Сюжет простой - шесть детей, который выросли в интернате. уже во взрослом возрасте встречаются, чтобы провести расследование об исчезновении седьмого человека в их компании. Результат получился не для слабонервных, так что второй сезон сериалу просто не светил.

“Тринадцать причин почему” - это сериал, о котором не слышал разве что ленивый, по крайней мере, о его первом сезоне. Причина - сложная тема подросткового суицида, который в сериале не романтизирован, а показан во всех неприглядных сторонах, с равнодушием взрослых и тому подобным.

История Ханны Бейкер, которая решила на самоубийство, рассказана через кассеты - всего их тринадцать, каждый персонаж получает по одной такой кассете. При этом в изначальной версии сериала последняя серия содержала очень натуралистичную сцену самоубийства Ханны, которую решили вырезать. Но даже и без нее проект получился достаточно шокирующим, чтобы его в итоге закрыли.

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Сколько из этих сериалов вы уже посмотрели?

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