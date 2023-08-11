Фанаты не на шутку разошлись в обвинениях.

Новые эпизоды третьего сезона "Ведьмака" уже опубликованы на платформе Netfix. Неожиданно для фанатов, история стала развиваться не в соответствии с содержанием книги. Это обрушило шквал критики от разъяренных фанатов на Хавьера Грилло-Марксуаха, который и писал сценарий для новых эпизодов культового сериала. Разочарование фанатов негативно сказалось на репутации Марксуаха - он так и не смог доказать глубокого знания содержания книги.

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Фанаты по тонким зацепкам смогли улучить сценариста в невежестве. Бесконечные письма фанатов ударили по терпению Марксуаха и он стал совершать непрофессиональные поступки для ветерана телевидения.

Марксуах попытался оправдать себя примером с 6-м эпизодом 3-го сезона. Он утверждает, что здесь в точности воссоздана сцена участия Дийкстры и Геральта из книги Сапковского. Он даже пересказал начало 6-го эпизода, описав ситуации с главными героями. Однако фанаты смогли заметить ошибки сценариста в описании сюжета. Он сделал ошибку в имени Дийкстры - правильное имя "Dijkstra", но сценарист в сообщении написал "Dyjstra".

Фанаты сообщили сценаристу, что в книге нет эпизода, который описал продюсер. Они обвинили сценаристов и продюсеров в выдумке истории и незнании первоисточника.

Получив достаточно негативной критики, Хавьера Грилло-Марксуаха попросту перестал отвечать на сообщения фанатов "Ведьмака". Те члены огромного сообщества, которые атаковали сценариста обвинениями полностью убедились в своей правоте после того, как Марксуах стал заносить активных фанатов в бан.