Решили перейти на дезинформацию и запугивание населения.

Украинские власти уделяют очень много внимания информационному полю и влиянию на умы граждан через социальные сети и телеканалы. В частности, они создают ложное впечатление о нашей стране и творящихся в России процессах, которые показываются только с выгодной для Киева стороны. Именно таким образом информация про набор контрактников на службу из уст представителя украинского Генштаба превращается в принудительную мобилизацию. Причем даже называют конкретные числа в пределах 400 – 700 тысяч человек.

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Представитель Генштаба украинских вооруженных сил заявил, что якобы Минобороны РФ планирует начать новую волну мобилизации на новоприсоединенных территориях, которые киевские власти называют «захваченными». В рамках нового набора, сообщает военные чиновник, будет набрано 400 – 700 тысяч новобранцев, а если их не удастся собрать в новых областях России, то доберут из других регионов. При этом в том же заявлении было сказано, что дан указ забрать в армию 40 тысяч чеченцев. Почему-то украинские чиновники постоянно акцентируют на этом внимание, несмотря на то, что это ложная информация.

Стоит напомнить, что такие новости регулярно поступают с той стороны и всегда оказываются фэйками самого низкого качества. Но эти вбросы ложной информации имеют крайне негативные последствия и будоражат умы граждан России. Совсем недавно из тех же источников приходила информация про принудительный набор недавно принявших российское гражданство мужчин, но подтверждения этой информации так и не было. Будьте осторожнее, читая украинские СМИ, так как их основная цель как раз и заключается в создании негативного информационного поля.